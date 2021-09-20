旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄

大家計劃好如何度過周末了嗎？趁有空檔時間，當然要出外走走，也會有些人留在家中休息，甚或是睡足一整天。有旅行山社推出全程76公里的巴士瞓覺團，最平99元起。

本地旅行社ulu travel是次推出的巴士瞓覺團為循環線，出發點為於荃灣西站，遊走至屯門、東涌、迪欣湖及青衣等，乘客可於指定地點自由解散，或是繼續乘坐巴士回到荃灣西站。瞓覺團收費最平為99元，最貴為399元，價錢包午餐，而前者在推出4小時首賣已經售罄。價錢不同，服務自然也有不一，以99元的「任你打卡艙」為例，乘客在任何情況下，都不可進入上層靜音區

付錢在巴士上瞓覺，抵唔抵就見仁見智，不過其首賣優惠：99元的「任你打卡艙」及129元的「零分貝瞓覺艙」已額滿，顯示有不少人對此類活動感興趣。有網民形容，旅行社識做生意，至少能吸引巴士迷前往，「唔係巴士迷都有啲想去，幾鐘意搭巴士，喺巴士瞓本身又幾爽」；有網民則坦言，與其在車上瞓，倒不如在家中睡覺，「比錢瞓巴士，咁點解唔喺自己屋企張床度瞓」。

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責任編輯：黎淑雯

