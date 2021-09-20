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【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費

環球社會熱點 15:38 2021/09/20

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世衛一直批評富有國家過份囤積新冠肺炎疫苗，導致窮國缺乏疫苗接種。英國前首相白高敦亦就此發聲，警告富國有超過1億劑新冠疫苗於年底過期，呼籲全球領導人立即向窮國分享過剩疫苗，避免丟棄造成浪費。

世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現 【下一頁】

聯合國將於周三（22日）召開新冠疫苗峰會，白高敦（Gordon Brown）在峰會前夕表示，根據研究機構 Airfinity報告指，全球接種的57億劑新冠疫苗當中，非州國家只佔當中的2%。報告亦估計，直至本月底，全球有70億疫苗可供接種、到年底將增加至120億劑，但北半球富有國家有多達1億劑新冠疫苗於年底過期。

白高敦把Airfinity的報告已傳送予首相約翰遜（Boris Johnson），美國總統拜登（Joe Biden）及其他G7國家領導人，同時批評他們未能就分發配發過剩疫苗達成一致協商，意味著世界正面臨「疫苗浪費危機」。

傳美國額外訂5億劑 損贈窮國打針 【下一頁】

白高敦指，疫苗分發屬關鍵問題，但全球至今仍未有向貧窮國家提供新冠疫苗的具體計劃，強調各國需要立刻制定疫苗分配計劃，避免過剩疫苗因過期而丟棄，造成浪費。

白高敦亦指，因為富有國家囤積的疫苗最終因過期而被逼丟棄，導致窮國因而錯過接種疫苗機會及付出沉重代價是無法想像及完全不合理。

白高敦呼籲出席即將聯合國峰會的國家領導人，若錯過把過剩疫苗分享給窮國的機會，將會是一場深切、集體的政治悲劇。

責任編輯：郭麗明

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