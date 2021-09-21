【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）

▲ 【內房股】新力控股午後插近9成停牌、9次觸發冷靜期 19.5億債券下月到期

中國恒大 （03333） 債務憂慮加劇之際，江西省內房股新力控股 （02103） 周一午後股價暴跌。新力控股從下午2時起不足一小時間9度觸發市調機制「冷靜期」，惟冷期期結束後跌幅不止，新力控股最多跌9成、見0.37元，最終在下午3時38分，新力控股宣布停牌，停牌前跌87%，報0.5元，成交1.96億元。新力控股周二未復牌。

新力控股突然大跌引發猜測，有市場消息指，新力控股主席張園林上周一度失去聯絡，引發下月到期公司債券價格大跌，但有指張園林其後已回應投資人聯絡。標普周一宣布，下調新力控股信貸評級，由「B」降至「CCC+」，也提及新力控股「無法交代清晰還款計劃」

惠譽上周將新力控股評級展望調整至負面，但維持評級為「B+」，新力控股下月18日到期的美元債券價格隨即大跌，創去年發行以來最大跌幅。該筆美元債券本金2.5億美元（約19.5億港元）、票面息9.5厘。

標普最新指，新力控股原先準備10月18日清還該筆高級票據，而公司至6月底有未受限資金有140億元人民幣，折合21.7億美元，但公司未有交代任何進展，還款時機存疑。

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其他消息層面，據內媒報道指，新力控股人事部門口頭通知集團總部員工全員降薪，當中副總裁級別降薪70%，總經理級別降60%，總監級別降50%。不過報道又指，有新力控股集團區域公司的員工指，其所在區域目前尚未收到降薪通知。另外，早於今年7月，市場已流傳一封名為《新力地產老闆求救信》，指新力主席張園林來港上市受騙，以為來港上市集資，通過資本市場操作能減輕新力的債務，但卻遭到由一班專業人士組成香港金融詐騙集團詐騙，導致欠債16億港元。惟其後新力闢謠，指關注到相關言論在網路傳播，但內容純屬子虛烏有、惡意中傷。

另外，江西今早公布，江西省住建廳、省發改委、省自然資源廳等八部門聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》，明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序3年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。

（第二版增加員工減薪報道；第三版增加網上求救信傳聞；第四版更新標普下調評級）

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