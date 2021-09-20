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【內房股】新力控股午後插近9成、9次觸發冷靜期　江西發布整治規範樓市行動方案

當炒股 14:51 2021/09/20

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【內房股】新力控股午後插近9成、8次觸發冷靜期　江西發布整治規範樓市行動方案

中國恒大 （03333） 債務憂慮加劇之際，江西省內房股新力控股 （02103） 午後股價暴跌。至下午2時51分，新力控股跌幅擴至89%，暫報0.425元，創上市新低，最新成交7000萬元，市值只餘15億元。從下午2時起不足一小時間，新力控股已觸發9次市調機制冷靜期，但每次冷靜期結束後，跌幅未止。

江西今早公布，江西省住建廳、省發改委、省自然資源廳等八部門聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》，明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序三年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。

其他消息層面，新力控股下月18日到期的2.5億美元本金、票面息9.5厘的美元債券上周價格大跌，創去年發行以來最大跌幅。惠譽將新力控股評級展望調整至負面，但維持評級為「B+」。

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港股 新力控股（02103） 民企內房股

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