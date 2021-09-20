【疫下商機】電商發展蓬勃改變物流業 醫療物流成新機遇

所謂「變則通，通則久」，疫情不只改變大眾日常，各行各業而對大環境的轉變，同樣要謀求新出路。一場疫情人人都要留在家中，只可透過網絡「控制」生活大小事，令到電子商務發展更蓬勃，UPS香港及澳門區董事總經理趙莉接受本刊訪問透露，疫情後公司在電商網購的業務增長近八成，他們深明亦要隨之轉變，對買家及賣家的服務都力臻完善。疫情帶動電商業務外，更令運送新冠疫苗都成為新商機，趙莉則指出，UPS一直在需要專門運輸的商品上進行投資，在醫療物流上早有規劃。

電子商務發展蓬勃，無形中帶動了物流業的生意，UPS去年B2C全球貨運量錄得75%的增幅，每日平均運送近2,500萬個包裹。趙莉提到，在過去5年，基本上電商的業務每年都有雙位數增長，自去年疫情後增長更快，錄得近八成增幅。

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趙莉指出隨著電子商務持續增長，客戶的需求亦因而變得更加精細，其中一項就是協助賣家外銷商品到其他國家。她解釋：「客人希望將香港的杯子賣到美國，他們都要知道美國對入口商品的相關條例。」趙莉舉例指出，歐盟由7月1日推出，管理跨境電子商務銷售增值稅的新規定，遂與稅務顧問羅兵咸永道（PwC）合作，協助客戶滿足歐盟進口產品新的增值稅要求，搭建一站式的申報、付稅、或是退運等服務。不只是賣家，買家的服務也要精細化，UPS提供 My Choice 綫上平台服務，產品發貨後，消費者都可重新安排送貨日期及地點；同時亦增設不少智能櫃，現時全港數量已增至900 個，更切合一眾買家的需求。

趙莉認為物流業要跟上電商的步伐，另一點是公司的物流網是否有足夠的運載能力，而當中最主要的是空中的運載能力。「去年我們將原有747型號飛機，升級成波音747，就是目前行內載貨量最大的飛機，比原有的機型多15%的貨運量，同時考慮到電商業貨運量大堵，亦增加超過25%的航班。」雖然受到疫情影響，但UPS在今年第一季，亞洲的出口貨運量錄得43%增長，歐洲亦有27.7%的升幅，整體總出口貨運量比去年同期上升26.2%，反映公司龐大的國際運輸網絡，有能力滿足全球的空運需求。

受到疫情而改變的不只是電商業，隨着疫苗面世，醫療物流也成為一大新機遇。趙莉表示，UPS healthcare為UPS的醫療保健部門，成立已逾20年，專為醫療商品提供度身訂制的物流建議。早在疫情之前，運送的貨物有醫藥產品、醫療設備、甚至是牙齒矯型用的牙箍，甚至是其他種類的疫苗也曾運送過，覆蓋的領域甚廣。

「運送醫療相關的產品，不管是醫藥、醫療設備，均需要在特殊環境下運送，甚至是全世界都需要的疫苗，不論是儲藏還是運輸環境，都需要控制在特定的溫度，在指定的時間到達，不容有失。」趙莉指出，UPS在醫療物流方面，有強大的支援及網絡，「我們有5500名持有牌照的醫療物流專家，為差不多全球10多萬名與醫療相關的客人，提供專門的運輸、儲倉等方案。我們現在大概在30個國家，有100多個為Health care度身訂製的倉儲設施。」

不提不知，原來UPS每件貨品、包裹都有裝有GPS和RFID，運送途中可全程監控溫度。趙莉指，如送貨時高於指定溫度，就會發出警示。她補充指，UPS在肯塔基州（Commonwealth of Kentucky）的路易維爾（Louisville）設乾冰工廠，每天都可以生產12噸乾冰，為需要冷藏的商品作補給。目前為止，UPS已經協助運送超過5億劑疫苗到世界各地，預計今年底將運送最少10億劑疫苗。

*內容節錄自《iMoney》725期Focus。



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