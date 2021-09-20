【阿里巴巴人事】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里董事會、蔡崇信最低票連任　螞蟻：申請金控必須做法（第二版）

▲ 【阿里巴巴人事】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里巴巴董事會 蔡崇信最低票連任

阿里巴巴 （09988） 上周五舉行股東周年大會，重選副主席蔡崇信在內的3名董事，3人順利當選。阿里巴巴在網址交代最新董事會，螞蟻集團董事長井賢棟名字消失，令董事會人數減至10人。螞蟻集團發言人回應，螞蟻集團正籌劃申設金融控股公司，根據金融控股公司監管要求，井賢棟作為螞蟻集團董事長兼CEO，不得在其他營利性機構處兼任職務，因此不再繼續擔任阿里巴巴集團董事職務。

據螞蟻集團去年招股書，阿里巴巴持股約33%。

現年48歲的井賢棟2007年加入阿里巴巴集團，2009年轉至支付寶，出任支付寶首席財務官，歷任螞蟻集團首席運營官、總裁和首席執行官，2018年出任董事長，最新維持首席執行官和董事長職衙。井賢棟於2016年出任阿里巴巴董事。

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阿里巴巴將董事成員分為3組，每年重選其中一組，井賢棟和蔡崇信、總裁Michael Evans、愛立信總裁兼阿里獨立董事Börje Ekholm，同屬第一組別，但阿里巴巴今年8月宣布新一屆董事重選名單時，已沒有提名井賢棟。

參與董事重選的董事中，早前被第三方投票顧問點名反對進入薪酬委員會的蔡崇信，以73.4%贊成票而連任，較Evans、Ekholm分別獲81.5%、83.5%支持為低，也較3年前重選時獲86.6%支持少。

（第二版更新螞蟻回應）

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編輯：麥德銘

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