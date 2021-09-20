【BNO移民英國】近7成僱主擬加薪 疫情加脫歐難請人

新冠肺炎疫情加上英國脫歐等因素，英國僱主招聘員工變得更困難。英國工業聯合會（CBI）的調查指出，英國有近7成僱主有意加薪，比率創CBI自2009年進行同類調查以來的新高。

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CBI周一（20日）公布調查數據，顯示有44%的僱主有意因應通脹率來加薪，而有24%的僱主考慮加薪的幅度更高於通脹率。

CBI的技能與包容性部門總監珀西瓦爾（Matthew Percival）表示，隨著企業逐步重開及經濟復甦，加薪的意願也有所提升。

但他警告除非企業生産力提高，否則企業有計劃將加薪成本轉嫁給消費者和客戶，尤其是不少企業仍要償還去年疫情時申請的貸款。

英國央行官員預計由於油價上升及供應鏈斷裂，通脹率短期内將上升，但相信不會為就業市場帶來長期通脹壓力。

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另外，CBI與招聘機構Pertemps Network上月底訪問422家企業，發現超過四分之三的企業表示勞動力短缺損害了競爭力，比例創過去五年以來新高。

CBI再次呼籲政府放寬對具有特定技能的歐盟工人的簽證限制，讓這批工人在英國脫歐後仍能重返英國勞動力市場。

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責任編輯：鄭錦玲