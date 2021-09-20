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【微軟摺機】微軟新機Surface Duo 2　或支援5G Wi-Fi 6及NFC

科技 15:20 2021/09/20

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微軟（Microsoft）早前宣布，將於本周三（22日）舉行綫上發布會，外界預料屆時微軟將發布Surface Pro、Surface Book手提電腦等新產品。至於摺疊手機Surface Duo 2，也有傳將會在會上出現。在發布會前夕，有外媒就引述美國FCC網站認證文件，指微軟的Surface Duo 2將加入5G連網功能，亦支援連接Wi-Fi 6 和NFC感應連接的功能。

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據外媒The Verge報道，微軟的Surface Duo 2將採用Android 11系統，亦能連接Wi-Fi 6和支援無線充電與UWB超寬頻連接功能。此外，Surface Duo 2將搭載兩組5.8吋屏幕，採用高通Snapdragon 888處理器，並搭配8GB記憶體與最高256GB儲存容量。

另外，Surface Duo 2採用後置三鏡頭設計，包括：1,200萬像素廣角鏡頭、1,200萬像素長焦鏡頭，以及1,600萬像素超廣角鏡頭。前置鏡頭則搭載1,200萬像素視像鏡頭。除此之外，有消息指出，Surface Duo 2更可能會支援Surface Pen的感應充電。

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報道提到，有關Surface Duo 2的詳細資訊，或會在9月22日早上11時的微軟發布會上公布。外界也預計今次發布會將發布最新的Surface Pro 8、 Surface Pro XSurface Go 3和Surface Book 4。惟微軟至今並未提供相關細節，有關Surface Duo 2的消息，仍有待官方確認。

責任編輯：何子澄

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