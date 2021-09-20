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【iMoney專訪_中秋特輯】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破舊」（下）

股樓投資 15:36 2021/09/20

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延伸閱讀：【iMoney專訪】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破」（上）

三、重推失傳唐餅

「現在我希望做到的，是找出一些失傳了的唐餅，或者很少人懂得制作的唐餅，希望可以重新推出，就像白餅。」王偉樑說，要製作出白餅要花很多功夫，因此只有很少師傅懂得做。「白餅的口感像光酥餅，但質地較為『煙韌』，但其工程十分繁複，需要花七日去發酵，因此這個產品較難成為固定供應的產品，但我希望可以重新將產品推出市場，讓更多人能夠接觸。」

四、跟香港本地品牌聯乘合作

為慶祝恆香於香港創立100周年紀念，過去一年王偉樑積極找尋不同香港品牌聯乘合作，以提高知名度及宣傳效益。最近的動向，是夥拍昂坪360舉辦「尋蛋滋味360」主題活動，並於昂坪市集開設展覽館，介紹恆香品牌歷史。

在此之前，恆香也曾跟不同香港本地品牌合作，推出聯乘產品，如去年11月曾跟主打香港情懷、以玩具細說香港故事的TINY微影合作推出五十鈴N系列的恆香老餅家貨車合金車仔。另外也在去年9月跟東瀛遊（06682）合作，推出多款以旅遊手信為主題的月餅福袋。王偉樑指說，希望透過跟本地品牌的聯乘合作推動香港本土文化之外，同時可亦推動唐餅文化。

 

*內文節錄自703期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 陳詠妍、黎淑雯

昂坪360 月餅 文娛藝術 展覽 東瀛遊 閱讀
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