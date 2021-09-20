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伊斯蘭國認襲阿富汗 稱逾35塔利班成員受傷

環球社會熱點 14:10 2021/09/20

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塔利班奪取阿富汗建立新政權後政局仍未平穩，恐怖組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）勢力持續威脅當地。阿富汗東部上周末發生連串爆炸事件，伊斯蘭國組織承認發動，有指爆炸造成多名塔利班成員死亡或受傷。

中情局事前曾發緊急警告 美軍可能誤炸平民 【下一頁】

《路透社》引述當地醫院消息人士報道，伊斯蘭國及旗下阿馬克通訊社（Amaq News Agency）在通訊軟件Telegram中承認，上周末曾於阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）省會賈拉拉巴德（Jalalabad）發動連環炸彈襲擊，聲稱一共造成逾35名塔利班成員死亡或受傷。

《華盛頓郵報》引述阿富汗3名民眾，指爆炸最少造成3名平民死亡，包括1名兒童，另有多人受傷。亦有當地居民指，上周末共發生5宗爆炸，造成4人死亡及22人受傷。

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 【下一頁】

塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）表示，賈拉拉巴德周日（19日）的爆炸擊中1輛塔利班車輛，造成1名兒童死亡，2人受傷，其中1人為塔利班成員，塔利班已對事件展開調查，並會找到罪魁禍首。卡里米另指當地上周六（18日）亦發生多宗小規模炸彈襲擊，據悉多人受傷，但他未提供更多詳情。

賈拉拉巴德一直被認為是伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）據點，ISIS-K與塔利班關係緊張，前者曾承認發動8月26日喀布爾（Kabul）機場恐襲，造成170名平民及13名美軍死亡。

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責任編輯：李俊儀

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