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【澳門賭牌】高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年　澳門官員：沒有預設賭牌數目立場

股市 11:53 2021/09/21

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【澳門賭牌】澳門官員據報今日下午與博企會面　徵詢修改博彩法意見

澳門政府官員周一（20日）下午與博彩業人士會面，就修訂澳門博彩法徵詢意見。據悉，澳門政府官員會上表示，對於賭牌的發牌條款及本地持股方面的意見持開放態度，沒有預設立場。澳門博彩法修訂為澳門賭牌續期的前奏，高盛引述澳博控股 （00880） 管理層估計，澳門政府會繼續向現有6家賭牌牌主發牌，但期限預計由20年減至10年，又認為澳門博彩稅率已屬高水平，料進一步加稅的空間有限。

澳門博彩法修訂磋商為期45天，將於10月29日結束，據悉澳門政府僅會會見博彩業人士一次，周一參與會議的人士除了6家賭牌牌主，也有賭場貴賓廳的中介人（俗稱疊碼仔）。

港股周一大跌市下，濠賭股表現靠穩，銀娛 （00027） 逆市升0.5%，收40.35元、金沙 （01928） 升0.1%、澳博升1.5%；美高梅 （02282） 、永利澳門 （01128） 、新濠國際 （00200） 跌逾1%至3%

圖解市場對澳門博彩法憂慮

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報道引述消息人士指，行業代表預計當局將提供有關擬議調整的更多細節，以便更好地評估對業務的影響。一位知情人士表示，他們將詢問政府干預行動的前景，而另一位人士表示，他們預計這次會議沒有太多建設性，更多是政治姿態。

在徵詢業內意見後，澳門將舉行四次會議，徵求公眾意見，然後起草提交澳門立法會的最終方案。 為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束。

相關文章：【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價

【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）

編輯：吳敏芳

****同場加映****
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