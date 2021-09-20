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【澳門賭牌】澳門官員據報今日下午與博企會面　徵詢修訂賭場法意見

股市 13:26 2021/09/20

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【澳門賭牌】澳門官員據報今日下午與博企會面　徵詢修訂賭場法意見

彭博報道，澳門政府官員將於今日下午與博彩業人士會面，就修訂賭場法的提議向運營商徵詢意見。據悉，為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束，上述會議將是雙方在此期間的首次，也是唯一一次會晤。與會者將包括賭場運營商，以及為賭場豪客提供服務和借貸的中介。濠賭股表靠，銀娛 （00027） 現僅0.4%、金沙 （01928） 倒升0.1%、美高梅 （02282） 、永利澳門 （01128） 、新濠國際 （00200） 跌逾2%。

報道引述消息人士指，行業代表預計當局將提供有關擬議調整的更多細節，以便更好地評估對業務的影響。一位知情人士表示，他們將詢問政府干預行動的前景，而另一位人士表示，他們預計這次會議沒有太多建設性，更多是政治姿態。

在徵詢業內意見後，澳門將舉行四次會議，徵求公眾意見，然後起草提交澳門立法會的最終方案。 為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束。

相關文章：【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價

【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）

編輯：吳敏芳

 

政治 博彩 澳門

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