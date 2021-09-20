【澳門賭牌】澳門官員據報今日下午與博企會面　徵詢修訂賭場法意見

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彭博報道，澳門政府官員將於今日下午與博彩業人士會面，就修訂賭場法的提議向運營商徵詢意見。據悉，為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束，上述會議將是雙方在此期間的首次，也是唯一一次會晤。與會者將包括賭場運營商，以及為賭場豪客提供服務和借貸的中介。濠賭股表靠，銀娛 （00027）
現僅0.4%、金沙 （01928）
倒升0.1%、美高梅 （02282）
、永利澳門 （01128）
、新濠國際 （00200）
跌逾2%。
報道引述消息人士指，行業代表預計當局將提供有關擬議調整的更多細節，以便更好地評估對業務的影響。一位知情人士表示，他們將詢問政府干預行動的前景，而另一位人士表示，他們預計這次會議沒有太多建設性，更多是政治姿態。
在徵詢業內意見後，澳門將舉行四次會議，徵求公眾意見，然後起草提交澳門立法會的最終方案。 為期45天的法律修訂磋商將於10月29日結束。
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編輯：吳敏芳