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IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底

商業 13:24 2021/09/20

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近年愈來愈多手機支援無線充電，市面上隨之推出不同無線充電產品。IKEA日前更發布一款隱蔽式桌底無線充電板「Sjömärke」，可以安裝在大部分木檯或膠檯之下，方便用戶隨時將手機或無線耳機放在桌面相應位置，進行無線充電。

該IKEA桌底無線充電板的平面尺寸約7.62cm x 17.78cm，機身以塑膠及鋁金屬組成，用戶只需要用雙面膠紙或螺絲將其安裝在桌面底部即可。該無線充電板還配備LED顯示充電狀態，設有溫度及電源檢測保障安全，並可兼容最新的認證標準Qi 1.2.4，提供最基本的5W充電。

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IKEA建議，木材和塑膠平面的厚度須介乎8mm至2.22cm。IKEA說明書又指出，該產品適合安裝於書檯、茶几或床邊小桌子，連接的充電線可以沿著枱腳或牆壁以保持整潔。充電板還附有一條長約1.8m長的充電線，還有貼紙方便用戶記著手機或無線耳機擺放的位置。

該IKEA桌底無線充電板預計會在下月起於全球陸續上市，售價為39.99美元（約311港元）。

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責任編輯：張寶燕

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