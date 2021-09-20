  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉

環球社會熱點 13:13 2021/09/20

分享：

英國能源價格因為供應短缺而快速上升，商業、能源及工業策略大臣關浩霆承諾會接管有財政問題的中型供應商，亦允許小型供應商破產倒閉。關浩霆亦將召開緊急會議，與業內人士商討如何應對情況。

【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）周日（19日）在Twitter連番發文，向民眾解釋現時英國面臨的能源問題，以及政府的應對策略。關浩霆指出，政府的首要目標是保障民眾，因此若有中型供應商出現危機，政府將安排接管；小型供應商則容許宣告破產，經過競標後，客戶將使用提供最低價格供應商的服務。

同時，關浩霆透露周一（20日）會與眾多能源行業人士會晤，舉行圓桌會議商討現時的能源問題。英國政府消息指出，與會人士包括行業龍頭公司及能源監管機構Ofgem，預計主要探討如何控制價格飆升帶來的後果。

不滿加薪僅3% 英國NHS 80%員工反對 【下一頁】

據悉，英國在最近1個多月內已有5間小型能源公司倒閉，多數抵擋不住能源價格急升帶來的衝擊，逾50萬名客戶需要尋找新供應商。行內人士估計，9月底前或再多4間能源公司結業，增加近百萬需要新供應商的民眾。

由於受新冠疫情影響全球經濟活動重啟速度超過預期，寒冬消耗不少能源庫存，加上英國經歷自1961年來風力最弱的夏天，導致英國能源供應嚴重不足，最近的能源價格屢創新高。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
2021/09/19
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
2021/09/18
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
2021/09/18
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
2021/09/17
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙
2021/09/17
英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙

你可能感興趣

英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
18:45 2021/09/19
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
09:05 2021/09/18
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
10:05 2021/09/18
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
能源供應 經濟 疫情 屢創新高 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
【BNO移民英國】超市高薪請貨車司機 年收可達75萬
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
英國放寬入境限制 已打疫苗人士受惠 （第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間13:00）
【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作
【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較