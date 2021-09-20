英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉

英國能源價格因為供應短缺而快速上升，商業、能源及工業策略大臣關浩霆承諾會接管有財政問題的中型供應商，亦允許小型供應商破產倒閉。關浩霆亦將召開緊急會議，與業內人士商討如何應對情況。

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關浩霆（Kwasi Kwarteng）周日（19日）在Twitter連番發文，向民眾解釋現時英國面臨的能源問題，以及政府的應對策略。關浩霆指出，政府的首要目標是保障民眾，因此若有中型供應商出現危機，政府將安排接管；小型供應商則容許宣告破產，經過競標後，客戶將使用提供最低價格供應商的服務。

同時，關浩霆透露周一（20日）會與眾多能源行業人士會晤，舉行圓桌會議商討現時的能源問題。英國政府消息指出，與會人士包括行業龍頭公司及能源監管機構Ofgem，預計主要探討如何控制價格飆升帶來的後果。

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據悉，英國在最近1個多月內已有5間小型能源公司倒閉，多數抵擋不住能源價格急升帶來的衝擊，逾50萬名客戶需要尋找新供應商。行內人士估計，9月底前或再多4間能源公司結業，增加近百萬需要新供應商的民眾。

由於受新冠疫情影響全球經濟活動重啟速度超過預期，寒冬消耗不少能源庫存，加上英國經歷自1961年來風力最弱的夏天，導致英國能源供應嚴重不足，最近的能源價格屢創新高。

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責任編輯：吳漢培