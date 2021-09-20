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【機迷熱話】發售四年終解決Joy-Con飄移問題？　Switch新控制器現身FCC認證文件

科技 12:42 2021/09/20

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Switch 已推出 4 年，但不時有玩家反映控制器出現飄移問題，影響玩家的遊玩體驗。

任天堂早前推出升級版 Switch，搭載 7 吋 OLED 面板，但 Joy-Con 控制器卻未有改動。不過最近有外媒發現，在美國 FCC（聯邦通信委員會）認證文件庫內，出現一款任天堂新型控制器的相關資訊，引發玩家關注。

【機迷熱話】唔怕手汗阻礙！Razer推打機專用手指套 一套兩隻售78元

據《The Verge》報導，在 FCC 的認證文件庫內，出現一款編號為「HAC043」的任天堂新型控制器資訊，且文件顯示保密日期期限至 2022 年 3 月 16 日。雖然文件內未有顯示該周邊配件的任何相關細節，但從編號的命名來看，先前 Switch 主機的編號為HAC-001、Switch 健身環配件的編號為 HAC-022，與這次現身於 FCC 認證文件的遊戲控制器皆採用「HAC」作為開頭，推測這款神秘的新型控制器很可能是專為 Switch 主機而設。

在 FCC 的認證文件庫內，出現一款編號為「HAC043」的任天堂新型控制器資訊，且文件顯示保密日期期限至 2022 年 3 月 16 日。（FCC截圖）

【機迷熱話】苦等四年！Switch終開放更新 可直接連接藍牙耳機

Switch 已推出 4 年，但不時有玩家反映控制器出現飄移問題，影響玩家的遊玩體驗。據悉，Joy-Con 控制器飄移的原因是其設計上存在一些缺陷，導致灰塵十分容易進入搖杆內部，還會出現搖杆內部發生觸點氧化，導致搖杆飄移，從而影響遊戲操控。

【機迷熱話】中國限制未成年人打機規定 蘋果、Google收入最大影響？

記者：廖淑瑩

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