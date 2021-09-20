【國泰293】國泰航空削年底客運運力指標約一半、每月現金消耗少於10億　貨運需求強

▲ 【國泰航空】國泰航空削年底客運運力指標約一半、每月現金消耗少於10億 貨運需求強

國泰航空 （00293） 公布8月客貨運表現，國泰航空上月載客13.5萬人次，按年回升2.78倍，但較兩年前仍少95.3%。國泰航空8月客運運力相當於疫情前約13%運力，較7月增加81%，而月內乘客運載率達46.3%，為2020年3月以來最高。國泰航空表示，至2021年底每月現金消耗目標為少於10億元。

國泰航空表示，8月的客運表現主要受留學生返回校園的需求推動，特別是從中國內地前往美國的航班，月來增加往來上海、倫敦、紐約、三藩市及洛杉磯運力，重啟往返芝加哥、波士頓、曼徹斯特、巴黎、布吉和青島客運航班。

國泰表示，港府8月20日收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，入境香港需求相對疫弱。國泰更指，即使8月客運運力持續恢復，但因應各地旅遊限制，預期直至年底客運運力與8月水平相若。

以國泰早前目標第4季運力可升至疫情前約30%運力計算，國泰最新客運運力指標較預先目標減約一半。國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，會作好準備，隨時配合任何旅遊限制改變。

國泰航空解僱未打針兼未提供醫療證明機組人員，可見【下一頁】

貨運淡季表現佳 定期貨機相當於旺季水平

國泰航空貨運表現繼續表現良好，上月載貨量達12.4萬公噸，按年增21.7%，較疫情前少23%。8月貨運運力按年增17%，相當於疫情前的66%，運載率按年上升2.3個百分點至77.7%。

林紹波稱，8月為傳統貨運淡季，但今年來自香港及環球網絡的貨運需求殷切，因此，運力按月增加約9%，接近8月底時，國泰定期貨機航班增至旺季水平，跨太平洋航班增至每週39班。另外，額外兩架由波音777改裝的 Preighters（只載貨客機） 已投入服務，令該機種增至6架。

國泰表示，市場普遍預期由於企業需要補給庫存，但空運運力持續受限，加上物流供應鏈因海運擠塞而未能暢順運作等因素，造就需求強勁的貨運旺季。

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編輯：麥德銘