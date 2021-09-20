【亞馬遜】亞馬遜廣告業務增長強　市場佔有率有望再攀升？

▲ 亞馬遜（Amazon）除了在電商業務有的可觀收入外，其廣告收入增長更是顯注。

亞馬遜（Amazon）除了在電商業務有的可觀收入外，其廣告收入增長更是顯注，究竟它有什麼特點，足以威脅Google和Facebook在廣告市場的優勢？

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亞馬遜廣告的最大收入來源就是其網店內的搜尋廣告。CNBC報道，亞馬遜正在搜索結果的頂部添加更多贊助產品廣告。報道舉例，當在亞馬遜網站搜索「牙膏」，會發現置頂的多項產品均標示為贊助產品廣告。對於消費者來說，若要獲得非贊助廣告的搜索結果，則需要在網頁上向上滑動兩次。

▲ 當在亞馬遜網店上搜索產品，會發現置頂的多項產品均為贊助產品的廣告。

雖然亞馬遜沒有公布其廣告收入，但廣告佔該企「其他」銷售額的大部分。該類別是亞馬遜第二季度整體業務增長最快的部分，收入同比增長87%至超過79億美元(約615.2億港元)。而早在2018 年，亞馬遜更超越微軟，成為美國第三大廣告平台，僅次於Google和 Facebook。電子商務研究公司Marketplace Pulse負責人Juozas Kaziukenas 表示，亞馬遜已經完全成功轉型，令廣告成為其利潤豐厚的業務。

的確，可以看到亞馬遜廣告滲透率愈來愈高，除了在頁面上的還有更多促銷活動，更添加了新的廣告格式，例如視頻廣告、讚助品牌帖子，在頁面頂部的橫幅中包含更多產品廣告。亞馬遜發言人表示，廣告是品牌和賣家的一項可選服務，可以提高其產品的知名度，但稱在搜索結果中沒有專門的廣告位，出現的廣告數量取決於搜索詞和其他因素，例如用戶是在桌面、移動設備還是在亞馬遜應用程式上購物。

由於沒有支付廣告費用的品牌發現，其產品在搜索結果中很容易被隱藏，故驅使更多品牌願投放廣告，冀在成千上萬的產品項目中搶先獲得消費者注意。不過，隨著競爭的加劇，亞馬遜的廣告價格亦隨之而飆升。

根據有份協助管理亞馬遜業務的機構 Canopy Management ，對300多名亞馬遜賣家進行的一項調查，8月份亞馬遜搜索廣告的每次點擊成本為1.27美元（約9.89港元），高於一年前的0.86美元（約6.70港元）。Kaziukenas 稱，現在愈來愈多品牌甚至願意將將其產品價格的50%或更多，用作亞馬遜平台上的廣告費用。

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責任編輯：蘇穎琪