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【新加坡疫情】連續兩日破千確診 增4感染群組

環球社會熱點 12:33 2021/09/20

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新加坡的新冠肺炎疫情惡化，連續兩日新增過千宗確診個案，周日新增的個案更包括數百個長者。新加坡目前共有16個大型感染群組，新增4個感染群組，累計確診個案達77,804宗。

【輝瑞疫苗】傳美國額外訂5億劑 損贈窮國打針 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）宣布周日（19日）新增1,012宗確診，919宗屬社區感染，另外90宗屬外勞感染個案，3宗屬境外輸入個案。新增的本地確診個案中，有321名患者為60歲以上長者。

新加坡新增4個大型傳播群組，包括累計有41宗確診的大巴窯8巷巴剎與熟食中心；累計有12宗確診的兀蘭療養院；累計有10宗確診療養院溫馨之家（Windsor Convalescent）；累計有11宗確診的托兒所童馨園（My Little Campus）義順分校。

MOH指有873名新冠患者住院，其中大部分人病情無大礙正接受監察。有118名住院患者需要使用呼吸機，21名深切治療部（ICU）患者的病情危殆。

世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現 【下一頁】

新加坡在過去28日，約98.1%的本地確診患者無症狀或僅出現輕微症狀；約1.7％患者需要使用呼吸機；約0.2％患者要入住ICU。

領導抗疫工作的新加坡財長黃循財表示，疫苗能有效預防重症，但有效率始終並非百分百。他引述MOH數據指新冠患者入住ICU的比率為0.2%，但他警告如國内有更多長者或未接種疫苗人士確診，這個數字會大幅提高，呼籲民眾切勿掉以輕心。

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責任編輯：鄭錦玲

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