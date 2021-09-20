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今日推介石藥｜四川成渝高速、江蘇寧滬高速、深圳高速、浙江滬杭甬、越秀交通最新部署（立即觀看）

股市 13:04 2021/09/20

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恒生指數中午收報23955點，跌965點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介石藥 （01093） ，另亦會分析四川成渝高速 （00107） 、江蘇寧滬高速 （00177） 、深圳高速 （00548） 、浙江滬杭甬 （00576） 、越秀交通 （01052） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
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*重溫今日HKET「財經台」節目*

早上11：55【ET午市精點】港股續尋年內新低 大跌千點 失二萬四關口【按此】

早上09：00【ET開市直擊】港、美股市有暗湧？ 如何趨吉避兇！【按此】

早上07：00【ET財經早點1分鐘】港、美股市有暗湧？ 如何趨吉避兇！【按此】

港股 石藥集團（01093） 四川成渝高速（00107） 江蘇寧滬高速（00177） 深圳高速（00548） 浙江滬杭甬（00576） 越秀交通基建（01052） 石鏡泉

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