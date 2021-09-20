為AOC整「Tax the Rich」禮服 女設計師被指逃漏稅

有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala慈善晚會，美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯出席時，穿著充滿政治宣示意味的「Tax the Rich」禮服。有美媒報稱，設計禮服的黑人女設計師被揭有逃漏稅，而且利用不用支薪的實習生做全職工作。

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奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez， AOC）於上周出席Met Gala活動，穿上引人注目的白色禮服，上面以紅色字寫著「Tax the Rich」（向富人徵稅），成為全場焦點。為AOC設計禮服的黑人女設計師詹姆斯（Aurora James）被美媒揭發曾逃漏稅款，欠稅主要集中在其成立的Cultural Brokerage Agency公司。

詹姆斯於2011年成立Cultural Brokerage Agency，作為其自家品牌Brother Vellies的母公司。《紐約郵報》報道指，自2015年以來，公司收到15張欠稅通知書，其中在紐約州有3次違反入息稅務要求，逃漏稅項近1.5萬美元（近11.7萬港元）。

此外，在2018年4月至2019年4月期間，稅務局向公司提出6項聯邦抵押權，總額約10.3萬美元（約80萬港元）。聯邦抵押權意指當納稅人未繳稅款時，聯邦政府有權其財產提出法定要求。

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同時，公司亦被揭發未為員工提供福利而涉及多項法律問題。公司於2017年3月至2018年2月期間，因未為員工購買工傷保險，被紐約州勞工賠償委員會罰款1.7萬美元（13.26萬港元）。另外，公司累積已拖欠逾6.2萬美元（48.3萬港元）罰款，但至今未支付分毫。

更有前實習生挺身而出指控詹姆斯，表示在其公司工作時沒有收到工資，甚至需要大量職責以外事情，包括安排為她預約婦產科門診等。

責任編輯：郭麗明