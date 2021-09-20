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【美股期貨】道指期貨跌幅擴至457點　納指期貨跌1%（不斷更新）

股市 16:23 2021/09/20

分享：

美股上周五下跌，道指跌166點，美股期貨周一於歐洲時段跌幅擴大，道指期貨跌457點，納指期貨跌1%。市場本周將焦點落於聯儲局議息會議，關注會否宣布啟動縮減買債，或對收水計劃有新的論述。美國今日將公布9月NAHB房產市場指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」　國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？　傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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