【美股期貨】道指期貨反彈232點、納指期貨升0.6%　儲局今起議息（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下挫，道指曾跌近千點後，美股期貨今早於周二亞洲時段反彈，其中道指期貨升232點，納指期貨升0.6%。聯儲局今日起一連兩日進行議息。另外，美國今日將公布8月新屋動工、建築許可、以及第二季經常帳數據。

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恒指再失24000點 下行空間有幾多？ 【下一頁】

即市走勢︰

【12：20】聯儲局將於今日起，一連兩日進行議息。

【12：20】道指期貨反彈232點，報34202點；標指期貨升25點，報4383點；納指期貨升82點或0.6%，報15094點。

【08：25】恒大危機+收水憂慮 比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【08：05】美國證交會就投資美國上市中概股再發出警告

==以下9月20日（周一）股市==

市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落 ； 道指午市跌勢加劇，曾瀉971點，創兩個月最大跌幅 ； 收市前跌幅反覆收窄。

即睇美股收市，廿大成交全跌：

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美滙在議息前夕上漲，反映市場押注儲局開始縮減買債。道指收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。蘋果及亞馬遜跌幅分別超過2%和3%。

白宮新聞秘書Jen Psaki周一表示，在有需要時，美國政府已準備好應對中國地產市場危機和恒大可能違約的風險 ； 美國財政部仍正持續監控全球市場，包括評估美國經濟面臨的任何風險。

經濟前景陰霾推低油價，紐約期油跌2.3%，收報70.29美元；倫敦布蘭特期油回落1.9%，報73.92美元。

儲局今起一連兩日議息，專家憂美首次加息提前至明年。「恐慌指數」VIX曾爆升逾38%至28.79，大摩認為，美股暴跌20%以上愈來愈具可能性，盡管這是最壞情況，但有證據表明增長疲軟及消費者信心正在下降。

聯儲局隔夜逆回購使用規模，意外攀升至歷史新高，周一達到1.224萬億美元。

歐洲股市全線下滑，Stoxx歐洲600一度挫2.5%，跌幅為近一年最大，收市跌1.7% ； 德法股跌2.3%及1.7%。加密貨幣市場亦大跌，比特幣曾低見42,527美元，以太幣一度低見2,911美元，為8月19日以來首次跌穿3,000關。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」 國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【02：54】道指瀉901點或2.6%，納指挫480點或3.2%，標指跌121點或逾2.7%

【02：42】羅素2000指數跌3.6%，創3月23日以來最大即市跌幅。

【02：36】道指跌勢午後加劇，道指瀉905點或2.6%，報33679點；納指跌3.2%， 報14555點；標指跌107點或2.4%， 報4325點

【02：31】紐約10月原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.32%，報70.29美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收跌1.42美元，跌幅1.88%，報73.92美元。

【02：18】美股維持逾800點跌幅，道指瀉843點或2.4%， 報33741點；納指挫438點或2.9%， 報14605點；標指跌97點或2.2%，報4335點

【01：57】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1763.80美元

【01：23】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.224萬億美元，連續兩個交易日刷新歷史新高

【01：12】道指瀉816點或2.4%， 報33768點 ；納指挫426點或2.8%， 報14617點；標指跌94點或2.1%，報4338點

【01：05】美國10年期債息跌破1.3厘， 報1.2938厘， 跌逾6.7點子

【01：01】恐慌指數VIX大漲30%，報27.06，為5月13日以來新高

【00：28】道指瀉712點或2.1%， 報33872點 ， 納指挫388點或2.6%， 報14655點；標指跌90點或逾2%，報4342點

【00：15】美股跌勢加劇，道指瀉671點或1.9%， 報33913點 ， 較早時即市曾挫696點或2%， 至低見33888點；納指亦瀉392點或2.6%，報14651點，即市一度大跌404點或2.7%， 至低見14639點；標指跌86點或逾1.9%，報4346點。

蘋果及亞馬遜股價跌幅擴大， 暫跌2.4%及3.3%。

【22：33】大型科網股急跌，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、谷歌（美：GOOG）、Facebook（美：FB）齊挫逾2%。

【21：34】中概股再瀉，阿里（美：BABA）和京東（美：JD）跌逾4%，蔚來（美：NIO）跌近5%，小鵬（美：XPEV）、拼多多（美：PDD）跌逾5%。

【21：30】道指跌473點，納指跌1.5%，標指跌1.4%。

【18：51】道指期貨跌542點，納指期貨跌1%，標指期貨跌1.3%。

【17：40】加密貨幣市場暴跌，比特幣跌逾5%，報44999美元。以太幣跌近6%，報3151美元。

【17：36】道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。

【17：35】歐洲股市暴跌，德股及法股跌逾2%，英股跌1.6%。

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？ 傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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責任編輯︰梁浩碩

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