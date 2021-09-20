  • 30°C
香港時間 : 2021920日 (一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】歐洲股市暴跌　道指期貨急挫548點　納期跌逾1%（不斷更新）

股市 17:37 2021/09/20

分享：

歐洲股市暴跌2%，道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。市場風險充斥，中國恒大（03333）債務問題、大宗商品下跌和聯儲局本周議息，均令市場氣氛轉差。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」　國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【17：40】加密貨幣市場暴跌，比特幣跌逾5%，報44999美元。以太幣跌近6%，報3151美元。

【17：36】道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。

【17：35】歐洲股市暴跌，德股及法股跌逾2%，英股跌1.6%。

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？　傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫【ET開市直擊】- 港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【澳門賭牌】澳門今午徵詢修改博彩法意見　官員：沒有預設立場、濠賭股逆市靠穩

下一篇文章

【共同富裕】內地實施共同富裕料不利名牌手袋在華銷售　歐洲奢侈品股價大幅回落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】夜期初段續跌近50點　恒生指數全日跌821點地產股挫（不斷更新）
【港股市況】夜期初段續跌近50點　恒生指數全日跌821點地產股挫（不斷更新）
長和據報擬將聯合船塢 複製黃埔花園
長和據報擬將聯合船塢 複製黃埔花園
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【香港樓市】四大發展商齊大跌一成、市值單日失近800億　路透：中方要求香港主要地產商解決房屋短缺
【香港樓市】四大發展商齊大跌一成、市值單日失近800億　路透：中方要求香港主要地產商解決房屋短缺
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘