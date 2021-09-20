【美股期貨】歐洲股市暴跌　道指期貨急挫542點　納期跌逾1%（不斷更新）

歐洲股市暴跌2%，道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。市場風險充斥，中國恒大（03333）債務問題、大宗商品下跌和聯儲局本周議息，均令市場氣氛轉差。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」 國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【18：51】道指期貨跌542點，納指期貨跌1%，標指期貨跌1.3%。

【17：40】加密貨幣市場暴跌，比特幣跌逾5%，報44999美元。以太幣跌近6%，報3151美元。

【17：36】道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。

【17：35】歐洲股市暴跌，德股及法股跌逾2%，英股跌1.6%。

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？ 傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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責任編輯︰梁浩碩

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