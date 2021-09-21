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【美股市況】道指瀉逾900點　納指挫480點 標指跌逾2.7%（不斷更新）

股市 02:58 2021/09/21

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歐洲股市暴跌2%，美股開市，道指曾跌近600點，納指跌1.5%，較期貨時段更深。市場風險充斥，中國恒大（03333）債務問題、大宗商品下跌和聯儲局本周議息，均令市場氣氛轉差。

美股午市跌勢加劇, 本港時間今晨零時48分, 道指急瀉逾700點，納指大跌2.6%，標指亦跌逾2%；今晨二時許, 道指插水逾900點，最多曾跌929點或2.7%,至低見33655點；納指跌幅亦一度擴大至498點或3.3%；標指最多曾挫逾2.7%或122點，低見4310點。

美國財長耶倫再次呼籲國會提高或暫停債務上限，並警告稱如若不然，聯邦政府將在10月某個時候耗盡資金而無法支付帳單。耶倫稱，經濟學家和財政部兩黨官員的壓倒性共識是，如果不提高債務上限，將導致廣泛的經濟災難。

美國眾議院本周將投票表決提高28萬億美元債務上限的方案，但兩黨之間的政治僵局，仍可能導致美國下月出現違約。

美國眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領導人舒默表示，繼續致力於化解債務上限問題。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」　國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【02：54】道指瀉901點或2.6%，納指挫480點或3.2%，標指跌121點或逾2.7%

【02：42】羅素2000指數跌3.6%，創3月23日以來最大即市跌幅。

【02：36】道指跌勢午後加劇，道指瀉905點或2.6%，報33679點；納指跌3.2%, 報14555點；標指跌107點或2.4%, 報4325點

【02：31】紐約10月原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.32%，報70.29美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收跌1.42美元，跌幅1.88%，報73.92美元。

【02：18】美股維持逾800點跌幅，道指瀉843點或2.4%, 報33741點；納指挫438點或2.9%, 報14605點；標指跌97點或2.2%，報4335點

【01：57】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1763.80美元

【01：23】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.224萬億美元，連續兩個交易日刷新歷史新高

【01：12】道指瀉816點或2.4%, 報33768點 ；納指挫426點或2.8%, 報14617點；標指跌94點或2.1%，報4338點

【01：05】美國10年期債息跌破1.3厘, 報1.2938厘, 跌逾6.7點子

【01：01】恐慌指數VIX大漲30%，報27.06，為5月13日以來新高

【00：28】道指瀉712點或2.1%, 報33872點 , 納指挫388點或2.6%, 報14655點；標指跌90點或逾2%，報4342點

【00：15】美股跌勢加劇，道指瀉671點或1.9%, 報33913點 , 較早時即市曾挫696點或2%, 至低見33888點；納指亦瀉392點或2.6%，報14651點，即市一度大跌404點或2.7%, 至低見14639點；標指跌86點或逾1.9%，報4346點。

蘋果及亞馬遜股價跌幅擴大, 暫跌2.4%及3.3%。

【22：33】大型科網股急跌，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、谷歌（美：GOOG）、Facebook（美：FB）齊挫逾2%。

【21：34】中概股再瀉，阿里（美：BABA）和京東（美：JD）跌逾4%，蔚來（美：NIO）跌近5%，小鵬（美：XPEV）、拼多多（美：PDD）跌逾5%。

【21：30】道指跌473點，納指跌1.5%，標指跌1.4%。

【18：51】道指期貨跌542點，納指期貨跌1%，標指期貨跌1.3%。

【17：40】加密貨幣市場暴跌，比特幣跌逾5%，報44999美元。以太幣跌近6%，報3151美元。

【17：36】道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。

【17：35】歐洲股市暴跌，德股及法股跌逾2%，英股跌1.6%。

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？　傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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