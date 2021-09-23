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【美股市況】儲局暗示加息稍為提早　道指續升466點　納指升逾1.1%（不斷更新）

股市 02:13 2021/09/23

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美股動態不斷更新

聯儲局議息後維持利率不變，但暗示加息步伐將較預期稍為提早，同時表示將撤回部分為刺激經濟而實施的買債計劃，惟未指出買債時間表。美股三大指數續升，道指升逾400點，納指升逾1％。

即市走勢：

【02：13】道指升466點，納指升近1.2%。

【23：04】道指升391點，納指升逾0.8%，標指升1%。

【21：55】Facebook（美：FB）、Adobe（美：ADBE）跌近4%。

【21：30】美股開市，道指漲208點，納指升近0.3%，標指升近0.5%。

【20：30】【美股焦點】Adobe料第四財季收入增長19%　盤前跌逾3%

【19：55】道指期貨升196點，納指期貨升0.26%。

【18：20】歐洲股市升幅擴大。道指期貨升207點，納指期貨升逾0.3%。

【16：20】歐股早段上升，德國股市升0.4%、法國股市升0.88%、英國股市升0.9%。

【15：23】美股期貨造好，道指期貨升0.6%、納指及標指期貨則升0.4%至0.5%。

【12：00】日本央行決定維持大規模量寬。綜合媒體報道，日央行以8：1的票數決議維持-0.1%的負利率，此外，10年期國債孳息率則維持在0%，符合市場預期。

==以下9月21日（周二）股市==

美國眾議院法案將暫停債務上限直至中期選舉後的2022年12月，並臨時性為政府提供資金，以避免本月底關門 ； 但市場在議息前夕撈貨審慎，憂儲局收水，美股先升後軟。道指曾漲逾300點，尾市轉跌。道指收市跌50點，報33919點；標指跌3點，報4354點；納指升32點，報14746點。

即睇美股收市：

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除了對中國恒大 （03333） 債務危機的擔憂外，市場聚焦聯儲局一連兩日舉行議息會議。儲局實施的逆回購工具規模達1.24萬億美元，連續三天創歷史新高，反映金融體系流動性嚴重過剩，儲局進一步買債「放水」的必要性下降。

美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）表示，美國金融市場較2008年金融危機爆發前為佳，更能應對大型企業倒閉引發的市場衝擊。

經濟合作暨發展組織（OECD）下調今年全球經濟增長預期，認為各國復甦勢頭不均，將拖累全球經濟增長力度，且短期內通脹將維持高水平，但預計Delta變種病毒不會對經濟造成嚴重衝擊。

美國眾議院民主黨人計劃下周 對基建法案進行投票

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

恒指再失24000點　下行空間有幾多？ 【下一頁】

即市走勢︰

【02：33】紐約10月原油期貨收漲0.27美元，漲幅0.38%，報70.56美元；倫敦布蘭特11月原油期貨收漲0.44美元，漲幅0.6%，報74.36美元

【02：28】道指轉跌44點或0.1%， 報33925點；納指升26點或0.2%；標指升4點

【01：43】紐約12月黃金期貨收漲0.8%，報1778.20美元

【01：20】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.24萬億美元，連續三個交易日刷新歷史新高。78位參與者共計使用規模達到1.24萬億美元，超過了周一創下的歷史紀錄1.224萬億美元和上周五的1.218萬億美元。隔夜逆回購協議利率為0.05%，有助於暫時減少銀行體系中的準備金餘額。

【01：10】美股升幅收窄， 道指升98點或0.3%，納指升65點或0.4%， 標指升11點

【01：05】美國財政部拍賣240億美元20年期國債，得標利率1.795%，投標倍數2.36。預發行交易利率為1.797%，上月投標倍數為2.44

【00：32】道指漲165點或0.5%， 報34135點，較早時曾急彈343點或1%，至即市高位34313點；納指升88點或0.6%， 報14802點；標指升24點或逾0.5%， 報4382點。

【23：39】三大指數曾轉跌，道指現升126點，納指升近0.7%。

【22：30】美國總統拜登在聯合國大會演說，表示美國將再次提供雙倍資金以應對氣候危機，並將致力於為發展中國家提供雙重援助。拜登說，美國將尋求制定全球貿易和經濟增長的新規則，以建立公平的競爭環境。

【22：27】道指升95點，納指升0.2%。

【22：01】道指升219點，納指升0.5%。

【21：59】彭博報道，美國眾議院法案將暫停債務上限至2022年12月16日。

【21：51】道指反彈逾300點，納指升近0.9%。

【21：31】Uber（美：UBER）升逾7%，CEO預計客流量會進一步上升。

【21：30】美股開市，道指升156點，報34126點。標指升23點或0.5%，報4381點。納指升86點或0.6%，報14800點。

【19：51】道指期貨升250點，納指期貨升近0.7%。

【18：19】歐股回升逾1%，德股升1.4%，法股升1.5%，英股升近1.2%。

【18：18】道指期貨升334點，納指期貨升近0.8%。

【16：26】道指期貨升329點，報34300點；標指期貨升39點，報4397點；納指期貨升134點或0.9%，報15147點。

【16：26】摩根大通數碼零售銀行Chase進軍英國　主打扣賬卡1%現金回贈

【14：32】郭明錤料明年iPhone有三大賣點　iPhone 14 Pro螢幕「瀏海」或消失

【12：20】聯儲局將於今日起，一連兩日進行議息。

【12：20】道指期貨反彈232點，報34202點；標指期貨升25點，報4383點；納指期貨升82點或0.6%，報15094點。

【08：25】恒大危機+收水憂慮　比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【08：05】美國證交會就投資美國上市中概股再發出警告

==以下9月20日（周一）股市==

市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落 ； 道指午市跌勢加劇，曾瀉971點，創兩個月最大跌幅 ； 收市前跌幅反覆收窄。

即睇美股收市，廿大成交全跌：

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美滙在議息前夕上漲，反映市場押注儲局開始縮減買債。道指收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。蘋果及亞馬遜跌幅分別超過2%和3%。

白宮新聞秘書Jen Psaki周一表示，在有需要時，美國政府已準備好應對中國地產市場危機和恒大可能違約的風險 ； 美國財政部仍正持續監控全球市場，包括評估美國經濟面臨的任何風險。

經濟前景陰霾推低油價，紐約期油跌2.3%，收報70.29美元；倫敦布蘭特期油回落1.9%，報73.92美元。

儲局今起一連兩日議息，專家憂美首次加息提前至明年。「恐慌指數」VIX曾爆升逾38%至28.79，大摩認為，美股暴跌20%以上愈來愈具可能性，盡管這是最壞情況，但有證據表明增長疲軟及消費者信心正在下降。

聯儲局隔夜逆回購使用規模，意外攀升至歷史新高，周一達到1.224萬億美元。

歐洲股市全線下滑，Stoxx歐洲600一度挫2.5%，跌幅為近一年最大，收市跌1.7% ； 德法股跌2.3%及1.7%。加密貨幣市場亦大跌，比特幣曾低見42,527美元，以太幣一度低見2,911美元，為8月19日以來首次跌穿3,000關。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】聚焦聯儲局議息會否宣布「收水」　國會討論債務上限問題

即市走勢︰

【02：54】道指瀉901點或2.6%，納指挫480點或3.2%，標指跌121點或逾2.7%

【02：42】羅素2000指數跌3.6%，創3月23日以來最大即市跌幅。

【02：36】道指跌勢午後加劇，道指瀉905點或2.6%，報33679點；納指跌3.2%， 報14555點；標指跌107點或2.4%， 報4325點

【02：31】紐約10月原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.32%，報70.29美元。倫敦布蘭特11月原油期貨收跌1.42美元，跌幅1.88%，報73.92美元。

【02：18】美股維持逾800點跌幅，道指瀉843點或2.4%， 報33741點；納指挫438點或2.9%， 報14605點；標指跌97點或2.2%，報4335點

【01：57】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1763.80美元

【01：23】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了1.224萬億美元，連續兩個交易日刷新歷史新高

【01：12】道指瀉816點或2.4%， 報33768點 ；納指挫426點或2.8%， 報14617點；標指跌94點或2.1%，報4338點

【01：05】美國10年期債息跌破1.3厘， 報1.2938厘， 跌逾6.7點子

【01：01】恐慌指數VIX大漲30%，報27.06，為5月13日以來新高

【00：28】道指瀉712點或2.1%， 報33872點 ， 納指挫388點或2.6%， 報14655點；標指跌90點或逾2%，報4342點

【00：15】美股跌勢加劇，道指瀉671點或1.9%， 報33913點 ， 較早時即市曾挫696點或2%， 至低見33888點；納指亦瀉392點或2.6%，報14651點，即市一度大跌404點或2.7%， 至低見14639點；標指跌86點或逾1.9%，報4346點。

蘋果及亞馬遜股價跌幅擴大， 暫跌2.4%及3.3%。

【22：33】大型科網股急跌，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、谷歌（美：GOOG）、Facebook（美：FB）齊挫逾2%。

【21：34】中概股再瀉，阿里（美：BABA）和京東（美：JD）跌逾4%，蔚來（美：NIO）跌近5%，小鵬（美：XPEV）、拼多多（美：PDD）跌逾5%。

【21：30】道指跌473點，納指跌1.5%，標指跌1.4%。

【18：51】道指期貨跌542點，納指期貨跌1%，標指期貨跌1.3%。

【17：40】加密貨幣市場暴跌，比特幣跌逾5%，報44999美元。以太幣跌近6%，報3151美元。

【17：36】道指期貨跌幅擴至548點，納指期貨跌167點或1.1%，標指期貨跌57點或1.3%。

【17：35】歐洲股市暴跌，德股及法股跌逾2%，英股跌1.6%。

【16：22】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌457點，報34127點；標指期貨跌52點，報4380點；納指期貨跌159點或1%，報15174點。

【12：14】道指期貨跌320點，報34264點；標指期貨跌34點，報4398點；納指期貨跌86點或0.6%，報15246點。

【07：30】iPhone 13無驚喜？　傳蘋果正研發兩款摺疊手機

【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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