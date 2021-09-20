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【ET午市精點】港股續尋年內新低 大跌千點 失二萬四關口（附Time Code）

股市 12:30 2021/09/20

分享：

受本地地產股負面消息影響，港股今早現恐慌性拋售。恒生指數低開280點，其後跌幅不斷擴大，一度跌逾1000點，失24000點水平，低見23872點，地產股、內銀內險多板重挫。中午恒指收報23955點，跌965點，跌幅達3.8%。港股走勢如何，紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3063420

Time code

00：07 - 港股市況速報
00：38 - 恒指跌穿24000點　市場恐慌氣氛高
03：37 - 本地地產股捱沽　或未跌定
07：50 - 內房拖累內銀內險　平保 （02318） 穿過50元　
11：23 - 內地中秋、國慶長假期　短線搏濠賭股反彈
12：55 - 股票推介：中國電力 （02380）
15：56 - 港股早市速報

*重溫今早《ET開市直擊》-港股跌逾千點恒基、新世界插逾一成　手持地產股怎麼辦【按此】*

Time code

00：00 - 港股今早焦點速覽　恒指未反彈反急跌逾800點
00：48 - 外圍市況速報　蘋果跌、Tesla造好
02：32 - 聯儲局減買債「收水」預測　料明年才開始
06：10 - 美股走勢點睇　新舊經濟比重要調整？
08：42 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）遭Cathie Wood減持有何啟示？
12：43 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）買賣操作策略
13：50 - 投資市場新概念：認識元宇宙（Metaverse）前景
20：48 - 元宇宙（Metaverse）概念股　Roblox（RBLX.US）真受惠？
22：12 - 港股早段市況速報
23：40 - 港股走勢如何分析　留意科指能否守6100點
26：26 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：56 - 美股分析：微軟（MSFT）投資價值分析
31：35 - 港股跌勢加劇　地產股重災
33：45 - 美股分析：蘋果（APPL）是否吸納時機
35：43 - 美股底前有機會爆煲嗎？
39：02 - 美股ETF穩妥之選有何推介
41：51 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景點睇
44：49 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景點睇
46：20 - 股票分析：平保 （02318） 會否受累恒大？
48：40 - 股票分析：XI二南方恒科 （07552） 反向ETF逆市大漲　現價入值博嗎？
50：29 - 保誠 （02378） 溢價發新股集資怎解讀
52：32 - 股票分析：蒙牛 （02319） 股價前景怎分析
54：19 - 油價走勢如何？中石油 （00857） 現價可買？
55：36 -  股票分析：郵儲銀行 （01658） 短綫走勢怎樣
58：09 - 持有本地地產股　現在策略怎辦？
01：00：42 - 港股開市後市況速報　恒指跌勢未止
01：00：17 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

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