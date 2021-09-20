【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬

▲ 奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強直言，恒大「無得救」，債務違約毫無懸念。

恒大 （03333） 債務危機一觸即發，市場憂慮會否觸發像雷曼般的金融風暴。有「最強地產分析師」之稱的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強直言，恒大「無得救」，債務違約毫無懸念，中央只能「善後」，本周或下月初為關鍵，相信恒大出事不會引發系統性風險，但內地樓市或會因此陷入寒冬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

恒大：若銀行停合作將立即死亡【下一頁】

蔡金強接受本報專訪時表示，恒大的問題不是流動性，而是資不抵債，公司欠下的商票金額過多，建築公司及供應商停工令集團銷售大減，「地產商如果銷售或債券有問題，三至四個月就斃命」。他又指，「這類公司要靠賣資產，就要在一出事時像王健林，壯士斷臂，歷史上靠賣資產，王健林是典型的成功例子，打開屋企個門口任揀。」

蔡金強：政府首先會「保交樓」

他又提到，政府在恒大問題上已有優先次序，首先會「保交樓」，以免業主每日示威；第二是兌付建築商及民工的工資，商票大多為中小型企業，許多已存在倒閉危機。至於信託，或可取回部分金錢，銀行或會將貸款展期5至10年，但「債權人一定食死貓，既無抵押，亦無政府照顧」，料削債規模超過華夏幸福。

歐資基金損手，恒大債帳面值跌逾九成【下一頁】

蔡金強形容，恒大事件為內地產地產市史無前例，但相信不會引發系統性風險，只是內地房地產銷售、地產市場及經濟將會「落一級」。由於中央對內房政策太緊，他預期中央最快10月會在開發貸及按揭層面放鬆。

全文可見專訪：【奧陸資本蔡金強：恒大債務違約無懸念】

另一專訪文章：【投資中港股寧買當頭起 吼電動車新能源等板塊】

相關文章：【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光 網民嘆有如「帝王級待遇」

相關文章：【恒大3333】胡錫進：恒大破產不會引發金融風暴 國家規範行業時不會投鼠忌器

相關文章：【恒大3333】恒大3333蟹貨怎麼辦 忍痛止血還是等反彈