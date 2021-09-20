  • 32°C
香港時間 : 2021920日 (一) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬

股市 12:10 2021/09/20

分享：

奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強直言，恒大「無得救」，債務違約毫無懸念。

恒大 （03333） 債務危機一觸即發，市場憂慮會否觸發像雷曼般的金融風暴。有「最強地產分析師」之稱的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強直言，恒大「無得救」，債務違約毫無懸念，中央只能「善後」，本周或下月初為關鍵，相信恒大出事不會引發系統性風險，但內地樓市或會因此陷入寒冬。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

恒大：若銀行停合作將立即死亡【下一頁】

蔡金強接受本報專訪時表示，恒大的問題不是流動性，而是資不抵債，公司欠下的商票金額過多，建築公司及供應商停工令集團銷售大減，「地產商如果銷售或債券有問題，三至四個月就斃命」。他又指，「這類公司要靠賣資產，就要在一出事時像王健林，壯士斷臂，歷史上靠賣資產，王健林是典型的成功例子，打開屋企個門口任揀。」

蔡金強：政府首先會「保交樓」

他又提到，政府在恒大問題上已有優先次序，首先會「保交樓」，以免業主每日示威；第二是兌付建築商及民工的工資，商票大多為中小型企業，許多已存在倒閉危機。至於信託，或可取回部分金錢，銀行或會將貸款展期5至10年，但「債權人一定食死貓，既無抵押，亦無政府照顧」，料削債規模超過華夏幸福。

歐資基金損手，恒大債帳面值跌逾九成【下一頁】

蔡金強形容，恒大事件為內地產地產市史無前例，但相信不會引發系統性風險，只是內地房地產銷售、地產市場及經濟將會「落一級」。由於中央對內房政策太緊，他預期中央最快10月會在開發貸及按揭層面放鬆。

全文可見專訪：【奧陸資本蔡金強：恒大債務違約無懸念

另一專訪文章：【投資中港股寧買當頭起 吼電動車新能源等板塊

相關文章：【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」

相關文章：【恒大3333】胡錫進：恒大破產不會引發金融風暴　國家規範行業時不會投鼠忌器

相關文章：【恒大3333】恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈

相關文章

恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
2021/09/17
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
「恒大危機」類同「雷曼事件」誇張嗎？火燒連環船內房前景要留意
2021/09/17
「恒大危機」類同「雷曼事件」誇張嗎？火燒連環船內房前景要留意
「恒大債務危機」物管股豈能獨善其身？影響料明年逐步浮現
2021/09/17
「恒大債務危機」物管股豈能獨善其身？影響料明年逐步浮現
恒大債務危機是什麼一回事？2分鐘睇明何謂「債務違約」
2021/09/15
恒大債務危機是什麼一回事？2分鐘睇明何謂「債務違約」
恒大系最終會除牌嗎？話你知「三條紅線」對內房股有何影響
2021/09/14
恒大系最終會除牌嗎？話你知「三條紅線」對內房股有何影響

你可能感興趣

恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
16:21 2021/09/17
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
「恒大危機」類同「雷曼事件」誇張嗎？火燒連環船內房前景要留意
14:05 2021/09/17
「恒大危機」類同「雷曼事件」誇張嗎？火燒連環船內房前景要留意
「恒大債務危機」物管股豈能獨善其身？影響料明年逐步浮現
13:50 2021/09/17
「恒大債務危機」物管股豈能獨善其身？影響料明年逐步浮現
港股 中國恒大（03333） 恒大 銷售 傳統經濟股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】歐資基金東方匯理資管持近2億元恒大債　資產總值較年初大跌逾九成
【恒大3333】歐資基金東方匯理資管持近2億元恒大債　資產總值較年初大跌逾九成
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息