【新股IPO】保誠與友邦有何分別？保誠招股認購前五大不可不知

▲ 保誠今日開始招股

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保誠 （02378） 今日開始招股，發售價上限為172元，以一手50股計，入場費約8686.7元，集資最多224.9億元。事實上，保誠早在2010年在已港掛牌，但當時保誠以介紹形式在港上市，沒有發行新股，故其在港流通量甚少，交投亦一直非常疏落。

保誠在分拆美國Jackson業務後，將業務焦點集中在亞洲及非洲，令其成為友邦 （01299） 後第二隻主打亞洲壽險概念的香港上市公司。投資者在決定是否認購保誠前，不妨先從下文了解一下兩間公司的背景及業務。

保誠發新股集資最多225億元 管理層有何願景？請看【下一頁】

1. 上市過程

金融海嘯過後，美國AIG計劃將其亞洲壽險業務友邦分拆在港上市，所獲資金將用於償還美國政府在金融海嘯期間向AIG提供的援助。在友邦於2010年初向港交所提出上市申請後，保誠向AIG提出以355億美元收購友邦，友邦因而擱置上市計劃。

保誠其後宣布以介紹形式來港上市，並計劃在上市後隨即供股，以募集收購友邦的部份資金。然而，由於英國金融服務管理局（FSA）關注保誠收購友邦後的資本水平，令保誠延後來港上市及供股日程。保誠最後在同年5月25日成功登陸港交所。

保誠上市後不久宣布與AIG重新洽談收購條款，提出將收購金融由355億美元減少至約303億美元，但提議遭AIG反對，交易最終告吹。AIG其後重啓友邦上市計劃，友邦最後在同年10月在港掛牌。在行使超額配股權後，友邦集資總額為大約1590.8億港元，仍保持在港上市集資紀錄。

及至去年，保誠宣布分拆及剝離美國業務Jaskson，並會將所得資金在亞洲、非洲作進一步投資。保誠其實於今年宣布在港發行新股，集資最多224.9億元。

保誠上半年因剝離Jackson由盈轉虧 詳情可看【下一頁】

2. 業務範圍

友邦保險覆蓋18個亞洲市場，包括中國內地、香港、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、台灣、越南、汶萊和澳門，以及印度。除了印度業務為合資公司外，友邦在其餘市場均為全資持股。

保誠分拆美國Jackson業務後，將業務焦點集中在亞洲及非洲。保誠在亞洲的據點包括中國內地、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、印度、菲律賓、泰國、柬埔寨、老撾、台灣及緬甸。保誠 （02378） 與中信 （00267） 合組聯營公司經營中國內地市場業務；於印度則夥拍印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank）拓展印度市場。

另外，保誠目前在非洲八個國家經營。

友邦中期新業務價值按年增長22% 詳情可看【下一頁】

3. 市值比較

截至9月20日，友邦市值為1萬億元，而保誠為4156億元。

4. 2021上半年業績

按實質滙率計算，友邦新業務價值按年增長29%至14.1億美元，新業務價值利潤率增加4.6個百分點至54.4%，年化新保費增加19%至25.79億美元。友邦上半年純利為32.45億美元，較去年同期增長47.7%。

保誠上半年稅後盈轉虧，錄得虧損46.37億美元，當中包括已終止經營業務Jackson的57.07億美元虧損。期內，按實質滙率基準計，來自持續經營業務的經調整經營溢利15.71億元，按年升22.2%；來自持續經營業務的壽險新業務利潤11.76億元，按年升近29%。

5. 中港業務佔新業務比例

中國內地及香港是兩大保險公司的重要壽險業務貢獻地區。疫情下內地客難以來港投保，令最近一年半香港地區新業務價值大幅倒退。以實質滙率計，友邦香港上半年新業務價值為3.13億美元，按年反彈2%；保誠香港則倒退13%至3.06億美元。

至於中國內地業務，友邦中國上半年貢獻7.38億美元新業務價值，按年升24%，而保誠在中國的合營企業則錄得2.28億美元新業務利潤，升幅高達80%。

總括而言，友邦香港上半年有53.9%新業務價值來自中港兩地，而保誠則為45.4%。

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