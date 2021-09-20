不滿加薪僅3% 英國NHS 80%員工反對

新冠疫情肆虐全球，英國等國家紛紛為醫護加薪挽留人才。英國早前決定，為英國國民保健服務（NHS）醫護人員加薪3%。英國最大醫護人員工會Unison表示，8成員工不滿加薪幅度。工會透露，很多醫護人員正另覓工作。

英國NHS陷人手荒 冬天將缺5萬醫生 【下一頁】

Unison近日公布在夏季向NHS員工咨詢政府加薪方案的結果，當中只有5分1人認為加薪幅度可以接受，高達8成員工不滿意，希望政府能提升加幅。Unison將召開年度會議，期間會討論加薪方案。早前皇家護理學院（Royal College of Nursing）的調查中發現，9成人表示加薪幅度不可接受。

Unison透露，NHS員工已經精疲力竭，護士、醫療助理、救援人員及醫院搬運工中，已有不少人想離職。工會警告，英國其他行業提供優厚薪酬吸引人才入職，很多醫護人員計劃轉向工作壓力更少，人工更高的行業。

Unison的衛生部門負責人戈頓（Sara Gorton）表示，希望挑戰政府加薪3%方案醫護人員數量眾多，政府應再三思考才下決定，更多員工對方案感到失望，甚至想立即辭職。

英國NHS加薪3% 醫護不滿或罷工抗議 【下一頁】

戈頓表示，通脹已經抵消NHS職員工資漲幅，目前入院人數正在增加，病患積壓情況未有改善，英國或需面對有史以來最惡劣的冬季。

Unison曾呼籲加薪最少2,000英鎊（約2.1萬港元），吸引更多員工留在行內。Unison指加薪3%方案中，只有薪金超過7萬英鎊（約75萬港元）能夠加薪2,000英鎊，領取最低薪金員工按照方案僅加薪不足600英鎊（約6,400港元）。

責任編輯：李俊儀

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