英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵

美英澳三國宣布建立三邊安全夥伴關係AUKUS，美英會協助澳洲建造核動力潛艇。澳洲取消與法國簽訂購買常規潛艇的合約，引起法國不滿。法國政府繼召回駐美國及澳洲的大使後，取消英法兩國防長的會晤。

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【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作 【下一頁】

澳洲2016年簽訂價值400億美元（約3,120億港元）的合約，向法國購買常規潛艇，但受AUKUS影響而取消。

法國稱澳洲事前並無徵求其意見，而澳洲則表示過去數月以來，澳洲已向法國明確表示對這份合約感到憂慮。

法國防長帕利（Florence Parly）原定本周與英國防長華禮仕（Ben Wallace）會晤。但路透社引述消息人士指，帕利親自決定取消與華禮仕的會晤。

法國召回大使 不滿美澳共建核潛艇 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周更下令，召回法國駐美國及澳洲的大使，反映AUKUS觸發一場外交風波。

法國政府發言人周日表示，馬克龍和美國總統拜登（Joe Biden）將於未來幾日内通電話，討論AUKUS問題。

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責任編輯：鄭錦玲