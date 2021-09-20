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俄羅斯選舉初步結果出爐 普京所屬黨料勝利

環球社會熱點 10:51 2021/09/20

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俄羅斯選舉歷經3日投票，周一（20日）出現初步結果。總統普京所屬的統一俄羅斯黨預計會順利勝出，再次成為國會最大黨及執政，但表現明顯不如上屆選舉，得票比率減少近10%。

俄羅斯國家杜馬選舉開始 普京所屬黨料再執政 【下一頁】

俄羅斯中央選舉委員會點算33%選票後表示，普京（Vladimir Putin）所屬的統一俄羅斯黨（United Russia）取得逾45%選票，排在次席的是俄羅斯共產黨，得票率為約22%，俄羅斯自由民主黨獲得9%選票，位列第3。

與2016年的選舉相比，統一俄羅斯黨的得票率由過半的54%，下跌至45%，優勢明顯收窄。俄羅斯近年深受經濟不佳影響，政府屢遭反對派指控貪污，統一俄羅斯黨的支持度有所下跌。不過，今次選舉後統一俄羅斯黨仍然是國會最大黨。

反對派人士批評今次選舉虛偽，指摘統一俄羅斯黨害怕與反對派公平競爭，擔心在選舉中會不敵反對派。俄羅斯政府亦在選前，截定反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）為首的社會運動違法，禁止反對派人士參選。

普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即 【下一頁】

統一俄羅斯黨在首都莫斯科的總部內已經開始慶祝，普京的親密伙伴﹑莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在現場高呼「普京」，在場的支持者亦大聲和應。

俄羅斯政壇自1999年起，一直由普京所屬的統一俄羅斯黨執政。今次選舉中，反對派採取戰略性投票，讓統一俄羅斯黨得票有所下降，為當地政壇帶來衝擊。俄羅斯2024年亦迎來總統大選，年屆68的普京至今仍未表態，是否爭取連任。

責任編輯：吳漢培

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