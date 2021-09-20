「香港國際海岸清潔運動2021」正式啟動　活動大使陳嘉桓小姐與各界攜手減塑，保護香港海岸！

環保促進會今日舉行「香港國際海岸清潔運動2021」網上揭幕典禮，第十四年響應全球性國際海岸清潔運動，號召全港市民關注和參與海洋保育。鑑於疫情發展，今年揭幕典禮以網上直播進行，出席嘉賓包括環境保護署副署長徐浩光博士， JP、環保促進會行政總幹事何惠萍女士及活動大使陳嘉桓小姐。



出席嘉賓於揭幕典禮中分享如何於日常生活中，融入保持海岸清潔和保護海洋生態的理念。環保促進會行政總幹事何惠萍女士表示：「全球疫情肆虐，2020年的國際海岸清潔運動報告顯示，超過9成義工於海岸清潔時發現被丟棄的個人防疫裝備。個人防疫裝備為人類帶來保護，現在卻為海洋帶來災難。市民應好好保管個人物品及妥善棄置廢物，避免污染自然環境，環保促進會亦會繼續做好相關教育工作。」



去年的「國際海岸清潔運動2020」報告指出，煙頭、飲品膠樽及食物包裝紙為十大垃圾排行榜的三甲。十大垃圾中六項是即棄塑膠產品，這些海洋垃圾不僅威脅海洋生物的生存，更有機會進入食物鏈之中，影響健康。



今年的「香港國際海岸清潔運動2021」會於9月至11月期間舉行，環保促進會將繼續收集海岸垃圾數據，完成整理及分析後將向大眾發佈，以教育社區了解香港海洋垃圾的問題和鼓勵大家改變污染海洋的生活模式。

▲ 「香港國際海岸清潔運動2021」揭幕典禮合照

▲ 「國際海岸清潔運動2020」報告十大海洋垃圾資料圖

關於「香港國際海岸清潔運動」



「香港國際海岸清潔運動」是聯合國海洋會議的一項註冊行動，以支持實施可持續發展目標14：水下生活。「國際海岸清潔運動」由美國海洋保育協會於 1986年創辦，目的是鼓勵我們清除和記錄堆積在世界各地海灘和水道的廢物。環保促進會自2008年作為香港及澳門的「國際海岸清潔運動」統籌機構，負責安排義工於海灘進行清潔活動及收集海岸垃圾數據。​



關於環保促進會



環保促進會於2000年成立，是一所本地非牟利慈善環保組織及認證機構，致力推動及協助香港工商界將環境保護融入管理和生產中，提升本港的環保水準。環保促進會抱著「環保由教育開始」的理念，提供環保教育及培訓，內容包括可持續採購、環境管理、惜物減廢、節約能源等，同時致力發展有關環境保護的項目，包括香港環保標籤計劃、可持續採購約章、可持續性評估、香港綠色企業大獎、香港綠色日、「著綠狂奔」慈善長跑賽及環保嘉年華等。詳情：www.greencouncil.org。

（資料由客戶提供）