【恒大3333】恒大管理層：銀行若停止合作　恒大將立即死亡　內銀內險齊挫、招行跌一成

▲ 【恒大3333】部分內銀據正為恒大可能倒閉做準備 內銀內險齊挫、平保再跌近8%、恒大曾挫14%

外電引述恒大 （03333） 兩名管理層表示，內地地方政府和大型國有開發商可能會「逐區」接管集團業務，但過程將會相當複雜，形容這是最後手段。另一名管理層又稱，銀行一定會批准貨款延期，如果銀行暫停與集團合作，恒大會立即死亡，（政府）將難以處理眾多未完成的（房地產）項目及零售投資者。內銀股、內險股急挫。

蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」 內地樓市或因此陷入寒冬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

恒大 （03333） 股價未止跌，午後跌幅收窄，最新報2.22元，跌12.6%，盤中低見2.06元，曾跌18.9%，逼近兩元關口。外電此前引述銀行高管指，恒大部份主要往來銀行已為恒大相關貸款進行撥備，包括農行 （01288） ，顯示中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備，消息拖累多隻重磅股下跌，內銀股、內險板塊今早齊挫。

農行午後跌幅擴大，最新報2.56元，跌4.8%，午收2.58元；民生銀行 （01988） 再跌6.3%，最新報2.68元，盤中低見2.56元，創52周低；建行 （00939） 、工行 （01398） 齊跌逾3%至4%；中行 （03988） 半日跌2.5%。另外，招行 （03968） 跌11%，最新報56.55元。

傳有恒大往來銀行為恒大貸款損失撥備 民行及中信銀行計劃展期【下一頁】

平保：恒大、藍光、泛海集團等房企股權債權0敞口

市場憂慮內地因房地產市場資金鏈問題而引起的連鎖效應，內險股近日一同捱沽。中國平安 （02318） 現跌6.8%，最新報50.8元，盤中低見49.9元，跌穿50元，股價見4年低。上周五，收市後，中國平安在官方回應中表示，現在頗受市場關注的中國恒大、藍光、泛海集團等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「0敞口」。中國太保 （02601） 、國壽 （02628） 齊跌逾4%。＿

相關文章：

【恒大3333】恒大3333蟹貨怎麼辦 忍痛止血還是等反彈

【恒大3333】「恒大債務危機」物管股豈能獨善其身？影響料明年逐步浮現

【恒大3333】恒大財富啟動實物資產兌付工作

【恒大3333】歐資基金東方匯理資管持近2億元恒大債 資產總值較年初大跌逾九成

【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光 網民嘆有如「帝王級待遇」

編輯：吳敏芳

*重溫今早《ET開市直擊》-港股跌逾千點恒基、新世界插逾一成 手持地產股怎麼辦【按此】*