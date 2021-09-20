【恒大3333】恒大管理層：銀行若停止合作　恒大將立即死亡　內銀內險齊挫、恒大挫18%

▲ 【恒大3333】部分內銀據正為恒大可能倒閉做準備 內銀內險齊挫、平保再跌近8%、恒大曾挫14%

外電引述恒大 （03333） 兩名管理層表示，內地地方政府和大型國有開發商可能會「逐區」接管集團業務，但補充這樣的救援將會相當複雜，形容這是最後手段。另一名管理層又稱，銀行一定會批准貨款延期，如果銀行暫停與集團合作，恒大會立即死亡，（政府）將難以處理眾多未完成的（房地產）項目及零售投資者。

恒大 （03333） 股價未止跌，周一再挫逾18%%，最新報2.08元，盤中低見2.06元，逼近兩元關口。外電引述銀行高管指，恒大部份主要往來銀行已為恒大相關貸款進行撥備，包括農行 （01288） ，顯示中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備，消息拖累多隻重磅股下跌，內銀股、內險板塊今早齊挫。

農行現跌逾4.5%，最新報2.57元；民生銀行 （01988） 再跌6.3%，盤中低見2.56元，創52周低，最新報2.68元；建行 （00939） 、工行 （01398） 齊跌逾3%；中行 （03988） 跌逾2%。

傳有恒大往來銀行為恒大貸款損失撥備 民行及中信銀行計劃展期【下一頁】

市場憂慮內地因房地產市場資金鏈問題而引起的連鎖效應，內險股近日一同捱沽。中國平安 （02318） 現挫近8%，最新報50.3元，盤中曾跌逾50元低見49.9元。上周五，收市後，中國平安在官方回應中表示，現在頗受市場關注的中國恒大、藍光、泛海集團等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「0敞口」。中國太保 （02601） 、國壽 （02628） 跌5%至6%。

相關文章：【恒大3333】恒大財富啟動實物資產兌付工作

【恒大3333】歐資基金東方匯理資管持近2億元恒大債 資產總值較年初大跌逾九成

【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光 網民嘆有如「帝王級待遇」

編輯：吳敏芳