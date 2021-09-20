【機械人】針對辦公室環境　LSCM研發運送機械人

▲ 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）針對辦公室需要運送文件及茶水等重複性較高的工作，研發運送機械人（Deliverbot），以減輕員工的體力和工作量。（廖淑瑩攝）

各行各業均面對人手短缺的情況，而有些工種更開始利用機械人進行輔助。物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）針對辦公室需要運送文件及茶水等重複性較高的工作，研發運送機械人（Deliverbot），以減輕員工的體力和工作量。

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一般辦公室都是以人手運送文件及茶水，如需同時運送至多個地方，可能會讓員工分身不暇，而運送機械人可針對此情況，為員工分擔工作及減省體力勞動。研發團隊指，機械人可以連接 Wi-Fi 使用，其設有落單系統，用戶可透過手機連接系統落單，再經 Wi-Fi 傳輸通知機械人。用家亦可以直接透過機械人的屏幕，輸入需要機械人完成的工作，如運送文件、茶水等。

機械人亦可因應企業需要進行改裝，例如在其尾部接駁多層鐵架，方便運送更多物品，而機械人充滿電後可以連續運作大約 6 小時。研發團隊稱，運送機械人難以量化為企業節省多少人手，但可分擔員工的工作量。以運送茶水為例，如運送路程遠，且需要運送到多個地方時，使用機械人後可節省一個負責運送茶水的員工的體力。

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運送機械人採用同時定位與地圖構建（Simultaneous localization and mapping，SLAM）、 RGB 深度攝影機及光學雷達技術，有助機械人創建該區域的即時地圖，為機械人導航，規劃路徑到達目的地，並將物品運送到指定的位置。 研發團隊指，深度攝影機及光學雷達技術成熟，通常用於自動駕駛系統，而後者的好處是不受燈光影響，令機械人即使在較黑暗的環境下仍能偵測位置，增強其可靠性。

運送機械人現時應用在投資推廣署的辦公室中，負責運送文件及茶水等物品。研發團隊希望將運送機械人應用在不同行業，例如可在醫院負責運送文件、物品及膳食等。此外，LSCM 可將技術授權給科技公司，再由他們推廣至不同公司或機構。

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記者：廖淑瑩