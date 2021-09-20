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【舖王波叔】鄧氏家族落力減磅　東海、鴻星酒家或中秋後結業

股市 10:36 2021/09/20

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「舖王」波叔鄧成波今年5月逝世，鄧氏家族賣產的舉動一直未停，除連番出售所持的物業，最新傳出旗下的連鎖中式酒家東海及鴻星，若未能夠在3個月內收支平衡，將於中秋後結業。本地傳媒引述消息報道，波叔五子鄧耀昇旗下的陞域集團，近月已裁撤不少員工或要求員工自行離職，料今個月底會再裁減一批員工。

《明報》報道，鄧氏家族正全面評估旗下各項業務，個多月前已定下死線，包括東海及鴻星3個月內未能收支平衡便會在中秋後結業。

陞域集團發言人回應傳媒查詢時表示，對市場傳聞不予置評，集團會適時審視業務及人員配置來靈活回應市場需求。

據報，鄧成波生前並未有訂立遺囑，市場一直關注其三房太太共6名兒子，最終會如何分配其數百億身家。消息指，一直被外界視為接班人的五子鄧耀昇，近年轉型方向失利，令鄧氏家族近年資金周轉陷入困難，目前家族生意主要話事權已落在「大房」手上，現時鄧耀昇話事權已大幅削弱，因此其創立的陞域集團只可大幅裁員。

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