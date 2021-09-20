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【舖王波叔】鄧氏家族旗下東海、鴻星酒家澄清：未有結業計劃及安排　對第四季及來年業務審慎樂觀

股市 19:20 2021/09/20

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【舖王波叔】鄧氏家族旗下東海、鴻星酒家澄清：未有結業計劃及安排　對第四季及來年業務審慎樂觀

「舖王」波叔鄧成波今年5月逝世，鄧氏家族賣產的舉動一直未停，除連番出售所持物業，最新傳出旗下的連鎖中式酒家東海及鴻星，若未能夠在3個月內收支平衡，將於中秋後結業。鄧氏餐飲發言人向本報表示，中秋節後到農曆新年為傳統餐飲高峰期，集團仍對第四季及來年業務持審慎樂觀態度，集團重申現時並未有結業計劃及安排

兩個品牌已經歷過最艱難的時期

鄧氏餐飲發言人表示，近日有報道流傳，東海飲食集團及鴻星集團於中秋後結業或進一步緊縮業務，上述兩個品牌與其他飲食業界樣，業務因近年疫情而受到一定程度之衝擊，現時「兩個品牌已經歷過最艱難的時期，現時疫情轉趨穩定，集團業務亦朝更穩定方向發展」

發言人稱，東海飲食集團與鴻星集團陪伴港人數十載，各持份者亦對兩個品牌及本地餐飲市場具有相當程度的信心，並計劃適時加以發展。據悉，鄧成波四子鄧耀邦去年下半年加入東海及鴻星出任董事，而非由五子鄧耀昇主理。

《明報》早前報道，鄧氏家族正全面評估旗下各項業務，個多月前已定下死線，包括東海及鴻星3個月內未能收支平衡便會在中秋後結業。

市傳陞域集團月底會再裁減一批員工

另外，本地傳媒引述消息報道，波叔五子鄧耀昇旗下的陞域集團，近月已裁撤不少員工或要求員工自行離職，料今個月底會再裁減一批員工。

據報，鄧成波生前並未有訂立遺囑，市場一直關注其三房太太共6名兒子，最終會如何分配其數百億身家。消息指，一直被外界視為接班人的五子鄧耀昇，近年轉型方向失利，令鄧氏家族近年資金周轉陷入困難，目前家族生意主要話事權已落在「大房」手上，現時鄧耀昇話事權已大幅削弱，因此其創立的陞域集團只可大幅裁員。

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