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【iPad】蘋果將大幅放寬RAM使用限制　iPad Pro可達12GB RAM

科技 12:31 2021/09/20

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蘋果（Apple）M1版iPad Pro在效能上大有提升，提供16GB RAM容量，惟目前的iPadOS 14設有RAM使用限制。不過近日有開發者發現，蘋果將於iPadOS 15放寛限制。

現時M1版iPad Pro設有8GB及16GB機型，在iPadOS 14下，限制App最多僅可以取用5GB RAM容量。據繪圖軟件Artstudio Pro 開發者在Twitter上確認，蘋果即將開放的iPadOS 15更新中，放寬可以使用最多12GB RAM。

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據悉，機型為16GB的iPad Pro用戶可以通過申請獲得12GB RAM使用權利，8GB機型則最多可達6GB。對於16GB版本iPad Pro，蘋果另會為App保留額外4GB的緩存空間，8GB版則有2GB。如果此消息屬實，將令iPad Pro的效能有望追上手提電腦。

【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini　9月24日發售最平$2,599

責任編輯：張寶燕

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