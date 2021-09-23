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【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理黃浩欣 90後拼勁與堅持　突破自我展翅高飛

iMoney智富 00:00 2021/09/23

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理財策劃行業發展路徑多元化，最適合對事業充滿鬥心的年輕新世代，在廣闊的平台上，以拼勁打破自己甚至他人的紀錄，例如很多財策顧問夢寐以求的百萬圓桌會（MDRT，Million Dollar Round Table）榮譽。新人能於入行首年達標已屬難能可貴，但於去年12月中才正式入職的宏利財富管理經理黃浩欣（Catherine），於入行第4個月已完成首個MDRT，為團隊新人佳績寫下新定義。究竟Catherine有何成功秘訣？現在就由故事主人翁娓娓道來。

充滿陽光氣息的Catherine未加入宏利之前，曾任職國際戶外運動用品品牌的市場推廣部門，亦是平面模特兒，收入可觀但工作量卻不多，在很多朋友眼中，這絕對是一份「荀工」。雖然之前的工作不失為一份優差，但日復一日的「輕鬆」，她總覺得「別在自己最能捱的日子選擇舒適」，應該趁最有氣力拼搏的黃金時期多嘗試，於是毅然跳出「Comfort Zone」。

做足準備工夫創佳績

與亦師亦友的宏利高級分行經理陳寬（Nicholas）結緣，成為Catherine事業轉捩點。「當時他的妹妹是我的同事，剛巧有次到他們家中作客，看到Nicholas正在與團隊開會，才知道他們全家都有買保險，亦是從事理財策劃行業，深深感受到他們的專業，後來便成為了他的客戶，當考慮轉行時，亦順理成章加入了他的團隊。」

Catherine深知凡事若要取得好成績，關鍵就在於做好充足準備，才可事半功倍。「我在入行前一、兩個月，已開始為新工鋪路，加緊學習行業知識，向不同朋友透露我的事業新方向，於閒聊時不時分享自己對投資及保險的想法，但不少朋友對我的新發展其實不太支持，因此我能夠在短時間內取得MDRT，並不是天掉下來的禮物，是一步步努力去換取的。」

Catherine至今對人生首兩張保單仍歷歷在目，因為客戶是她的兩名小學同學，當時Nicholas也有一同前往見客。「Nicholas說作為新人第一次見客，已是一對二，是向難度挑戰。幸好我做足功課，準備了合適的建議書，而她們亦看到我的認真，才成就了我人生第一及第二張保單。雖然簽完單後，她們才告訴我在整個過程中都感受到我的緊張。我十分感謝他們對我的信任，亦令我更有信心於行業中發展。」

惺惺相惜的90後圑隊

同樣是90後、擁有熱血事業心的Catherine與Nicholas，同樣是透過C.E.O.計劃入行，亦雙雙取得卓越成績，「加入宏利後，透過C.E.O.計劃不同的培訓課程，特別是一對一的導師指導，令我很快學習到不同的專業財策知識，而且計劃設有每月津貼，令我起步時不用為收入而擔心，能更專注於拓展事業上。加上我們的團隊大多是90後，Nicholas以自身連續兩年取得TOT（Top of the Table，6倍MDRT業績）的成功故事令我們看到自己的可能性，令大家都很有『火』，即使一起工作至深夜仍充滿鬥志，推動着大家一起突破自己。」

Catherine與Nicholas（右）同樣透過C.E.O.計劃加入宏利，亦同樣在極短時間內達成驕人成績，證明了年輕一代亦能超越同群。

社交平台Instagram（IG）的主要用戶是90後的年輕人，Catherine在入職前已是有一定人氣的KOL，在入職後社交平台亦有助她開拓客源，「我喜歡運動、喜歡付出而收穫的感覺，在社交平台亦大多分享一些運動及生活的紀錄，有時亦會分享一些市場動態及個人理財概念，可能這些內容比較自然，亦令人不用親身接觸而對我的為人有所了解，反令很多朋友主動查詢為何我經常涉獵這些投資事務，而打開了話匣子，亦令我與初次見面的客戶亦能一見如故。」

成功法則　自律與堅忍

雖然Catherine入行仍未夠一年，但Nicholas對她讚譽有加，「別人可能只看到她外表的風光，知道這新人成績十分亮眼，而我因見證過她遇到的困難，知道她付出過的努力，所以明白其成功是因為有明確目標及自律認真的態度。她每次見客前的準備工夫，包括銷售概念、產品資料、跟進服務都非常用心，亦常工作到深夜，更勝當年的自己，因此我為她感到驕傲，亦促使我去想自己有何進步空間。」

現已嶄露頭角的Catherine，希望未來能建立自己的團隊，「在宏利經過了大半年，我已了解如何編排自己的工作，故希望明年能着手建立自己的團隊。其實做保險有如恒常做運動，非常講求自律與堅忍，不懶散才會取得好成績。」Catherine表示會以Nicholas為榜樣，「他一直熱衷提攜後輩，尤其是90後，一直想辦法去推我們一把，是大家的後盾，而我期望自己未來也能像他一樣，能帶領志同道合的夥伴一起進步、一起成功，活出最精彩的青春歲月。」

Nicholas及Catherine的團隊憑藉90後的拼勁，取得亮眼成績，展示出年輕新一代的無限潛力。

(特約)

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