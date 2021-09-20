Ewell無綫射頻識別技術 優化中大醫院藥房管理流程

▲ 何愷玪（中）指開發團隊製作不同的原型作測試以優化方案；余志達（右）和陳穎詩（左）認為方案能貼合院方所需，關鍵是院方分享寶貴的數據和工作流程。

藥房除了提供藥劑服務，為病人配藥之外，還需要管理藥物供應及倉存、藥物上架、調配藥劑等工作，非常繁忙和瑣碎。香港中文大學醫院（下稱中大醫院）的藥房則引入了先進的智慧醫院系統來改善工作流程，提高病人用藥安全。負責智能藥房方案的醫惠香港有限公司（下稱Ewell）行政總裁余志達表示，開發團隊特別修復了無綫射頻識別（RFID）技術的盲點，以專利設計減輕金屬和液體對檢視儀器的干擾，應用無綫射頻識別技術來輔助藥劑部的配藥工作。

中大醫院藥劑部主管何愷玲指出，傳統醫院的藥劑部門多依賴人手進行重複性工作，藥劑師需要花大量時間核對和審核藥物和藥單；另外護士需採用筆錄形式記錄手術中的用藥，缺乏信息化管理，令藥物管理流程複雜、監督困難、難以追溯。針對以上痛點，Ewell的開發團隊特別設計了藥房電子標籤和智能藥盒。

▲ 何愷玲表示智能藥房方案能夠為藥劑師的工作增加便利。

設計數據庫 電子標籤自動更新

藥房的藥架上存放了大量藥物，傳統藥房要依靠配藥員自己牢記藥物存放的位置，如果藥物批次等資料需要更新或更改存放位置，就需要人手替換藥架標籤。余志達表示︰「我們為中大醫院的藥房設計了一個數據庫，按照院方的需求收錄各種藥物資料和設計以用戶（藥劑師）為中心的用戶界面。同時，藥架上每一種藥物都加裝了藥房電子標籤，當系統更新了藥物資料或存放位置，電子標籤上的資料也會自動更新，再不需要人手操作。」

「藥架上的電子標籤會顯示藥物的基本信息，如藥名、批次、有效日期等，所以我們對電子標籤的尺寸有一定要求，電量上也希望不用頻繁更換電池。」何愷玲指在設計過程期間要與Ewell的團隊不斷調整細節。余志達表示，研發團隊吸納了院方的意見，除選用體積小且耐用的電池外，電子標籤內置電池監測功能，電量過低時會通知系統換電，並採用了電子墨水（E Ink）技術，即使電池無電仍可顯示電子標籤上的最後信息。

「應用了藥房電子標籤後，藥劑師收到藥單，便會利用無綫手提裝置掃描上面的條碼，系統會提示藥物的存放位置，藥架上對應藥物的電子標籤也會自動亮起顏色提示燈，幫助我們更快捷和精確地配藥。」何愷玲說。

▲ 利用無綫射頻辨識技術，系統可以幫助藥劑師核對智能藥盒中的藥物。

智能藥盒 自備「身份證」

智能藥盒則主要應用在高危及高風險的醫療程序，例如為手術準備麻醉藥和為病房準備急救藥物。中大醫院為藥物樽身加上無綫射頻標籤，作為「身份證」，記錄了藥物名稱、容量、批次號碼、有效期等資料。何愷玲指出配合無綫射頻標籤，智能藥盒能夠做到標準化的管理︰「每一個藥盒也按照用途放入所需藥物，只要將藥盒放在無綫射頻辨識檢視儀（RFID Reading Pad），系統便能夠即時顯示藥物種類、數量和有效日期，並與預設藥物清單對比，界面上更用顏色顯示藥物是否正確。」智能藥盒就猶如一道防綫，幫助藥劑師審核藥物，提升病人的用藥安全，同時用藥記錄會即時在系統上更新，提升藥物追溯性。

「藥盒中使用過的藥物會放入無綫射頻辨識醫用棄置盒內，系統會對比棄置的藥物和預設藥物清單，即時記錄病人的用藥，取代傳統人手記錄。」何愷玲透露下一個階段希望能夠將系統追蹤的用藥記錄與病人記錄對接，令工作過程中每一個步驟均可做到有效溯源，醫護人員可以隨時翻查用藥記錄。

▲ 藥房電子標籤配備了不同顏色的提示燈來方便藥劑師配藥。

緊密溝通 切合需要

每一間醫院的工作流程和需求也有所不同，要令方案貼合需求，智慧醫療科技開發團隊和醫院需要緊密的溝通。何愷玲分享，他們為Ewell提供了很多重要的數據，如預期藥物種類及用量、工作流程、藥物安全考量等，而Ewell在設計方案時會製作不同的原型（Prototype），收集藥劑師和護士的意見。「藥房的工作很忙碌，我們希望應用程式的界面簡潔，提示能夠視覺化，一目了然，令工作流程更順暢。」

余志達以藥房電子標籤的提示燈為例︰「當值的藥劑師們配藥時可能同時需要一種藥物，如果只有1盞提示燈，指示便不夠清晰及混亂。因此我們的設計採用了4盞提示燈，每一位配藥員也可根據指定的提示燈顏色配藥，不會出錯。」

余志達認為研發不同的醫療科技方案，技術攻克不是最困難；要切合院方工作流程，並發揮技術的優點，才是挑戰所在。「很感謝中大醫院為我們提供機會去研發不同的智慧醫療方案，特別是院長馮康醫生願意接受創新思維和新科技。中大醫院作為全港首間智慧醫院也成為了業界的標桿，我們在這個項目中得到寶貴的經驗。」