「智富品牌及企業大獎」圓滿舉行　獲獎品牌迎難而上　疫下持續革新求變

過去一年，全球依然處於新冠肺炎疫情的陰霾籠罩下，無論大小企業均積極革新求變，透過引入創新科技、提升管理效能，在迎合市場發展的同時，致力實現可持續發展的目標。為嘉許一眾在「疫」境中仍然積極提升產品和服務質素的優秀品牌，iMoney智富雜誌今年再辦「智富品牌及企業大獎」，並於9月15日為獎項舉辦頒獎典禮。

▲ 一眾獲獎者與嘉賓藉頒獎典禮構建的平台交流彼此的經驗與成功心得。

今屆「智富品牌及企業大獎」於九龍香格里拉大酒店舉行，大會除邀得多名嘉賓及獎項評審，包括香港品牌發展局主席陳國民博士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、香港品質保證局主席何志誠、香港管理專業協會總裁李仕權博士，以及香港貿易發展局助理總裁梁國浩等出席活動外，The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強獲邀擔任分享嘉賓，一同見證多個獎項得主的誕生。

（相片說明）

（左）iMoney智富執行主編柯慧琳頒發紀念品予獎項評審香港貿易發展局助理總裁梁國浩（左）。

（中）香港經濟日報總編輯曾世明（中）頒發紀念品予獎項評審香港市務學會榮譽主席陳裕光博士（左）及香港品牌發展局主席陳國民博士（右）。

（右）香港經濟日報總編輯曾世明（中）頒發紀念品予獎項評審香港品質保證局主席何志誠 ( 左）及香港管理專業協會總裁李仕權博士（右）。



自強不息 積極應對挑戰



iMoney智富執行主編柯慧琳致辭時表示，因疫情關係，去年大獎未能舉行大型頒獎典禮，大會只能「上門」逐一把獎項頒贈予獲獎品牌；一年過去，縱使近期本港疫情稍為緩和，但回首過去兩年的抗疫歷程，本港企業無疑經歷了前所未有的挑戰，「企業仍能在市場存活已屬萬幸。」她又提到在疫情下，不少企業家均積極求變，藉此提升競爭優勢，那份迎難而上的精神非常值得敬佩。

「我在此祝賀今天獲獎的18家企業及有關領袖，感謝你們能在疫境下自強不息且屢創佳績。我謹代表大會祝願各位在充滿挑戰的環境下，仍能讓品牌和企業繼續發光發熱，茁壯成長。」柯慧琳同時感謝一眾評審的支持和參與，令各獎項得主能夠順利誕生。

（相片說明）

（左）大會邀得廣告界紅人曾錦強擔任活動分享嘉賓，並與柯慧琳就主題「來年香港經濟預測及營商機遇」進行討論。

（右）柯慧琳祝願一眾獲獎品牌在充滿挑戰的環境下繼續發光發熱，茁壯成長。



評審5大標準 嘉許優秀品牌



今屆獎項共有18個品牌及兩名企業領袖獲獎（見下表）。參加者均由iMoney編輯部提名，並綜合公眾投票結果，選出入選品牌，而評審將參照品牌知名度、品牌形象、市場策略、企業管治及社會責任，5項標準對品牌進行評定，確保獲獎品牌在滿足客戶和市場期望的同時，對社會發展亦有所貢獻。

雖然近期本港疫情稍趨緩和，惟環球經濟仍充滿不明朗因素。有見及此，大會除藉頒獎典禮嘉許優秀品牌以外，更致力構建交流平台，邀請廣告界紅人曾錦強擔任活動分享嘉賓，並與柯慧琳就主題「來年香港經濟預測及營商機遇」進行討論，以期為參加者帶來啟發。

曾錦強提及過去大半年企業投放在廣告的資源確有顯著上升，但由於廣告市場在過去兩年曾一度收縮3成，故有關升幅不過反映市場回到較合理的水平。而由於全球疫情持續，他不諱言在不明朗因素充斥的情況下，來年經濟難以預期，惟綫上推廣渠道已日益普及，企業特別中小企可善用有關渠道如社交媒體提升推廣成效。

頒獎典禮花絮：

（相片說明）

（1）香港品牌發展局主席陳國民博士（右）頒發獎項予ECI Technology Holdings Limited 主席吳泰榮博士

（2）香港管理專業協會總裁李仕權博士（左1）頒發獎項予日本命力創辦人兼執行董事連舜香（左2）及代言人

（3）香港管理專業協會總裁李仕權博士（左）頒發獎項予寵營樂業務發展高級經理李梓樂

（相片說明）

（4）香港管理專業協會總裁李仕權博士（左）頒發獎項予平安健康醫療科技有限公司代表

（5）iMoney 智富執行主編柯慧琳（右）頒發獎項予大華銀行香港及台灣策略傳訊、品牌管理及客戶洞見部主管李嘉欣（左1）

（6）iMoney 智富執行主編柯慧琳（左2）頒發獎項予登輝控股有限公司公司秘書兼執行董事趙維光（左1）

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（7）香港品牌發展局主席陳國民博士（右）頒發獎項予DBS Bank (Hong Kong) Limited 香港區零售銀行業務及財富管理數碼．客戶體驗管理及產業生態系統管理董事總經理容蘭芳

（8）香港貿易發展局助理總裁梁國浩（右）頒發獎項予艾德證券期貨有限公司執行董事楊偉健

（9）香港貿易發展局助理總裁梁國浩（中）頒發獎項予華泰金融控股（香港）有限公司投資銀行部董事總經理張偉力（左）及華泰金融控股（香港）有限公司股票資本市場部執行主管蔣熊孝

（10）香港品牌發展局主席陳國民博士（右）頒發獎項予livi bank Marketing Manager Rachel Ng（中）

（11）香港貿易發展局助理總裁梁國浩（左）頒發獎項予聯想控股股份有限公司高級公關經理李靖

（相片說明）

（12）香港市務學會榮譽主席陳裕光博士（右）頒發獎項予昂坪360 有限公司企業傳訊經理羅書茵

（13）香港市務學會榮譽主席陳裕光博士（右）頒發獎項予雋思集團控股有限公司執行董事陳宏道

（14）香港品質保證局主席何志誠（左）頒發獎項予順豐供應鏈香港和澳門地區首席財務官徐翠麗

（15）香港品質保證局主席何志誠（左）頒發獎項予登輝控股有限公司公司秘書兼執行董事趙維光（左2）

（16）香港品質保證局主席何志誠（左）頒發獎項予唯家薈跨境電子商務有限公司集團行政總裁雷劍烽

（17）香港市務學會榮譽主席陳裕光博士（右）頒發獎項予1O1O 市務副總裁何嘉敏

（相片說明）

（18）iMoney 智富執行主編柯慧琳（右）頒發獎項予大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明

（19）iMoney 智富執行主編柯慧琳（左）頒發獎項予登輝控股有限公司公司秘書兼執行董事趙維光

有關「智富品牌及企業大獎」，詳情可瀏覽https://www.imbrandawards.com.hk/

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