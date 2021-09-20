【港股市況】恒生指數開市後跌逾500點　本港地產股挫、恒地新地跌逾7%（不斷更新）

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長和據報擬將聯合船塢 複製黃埔花園
道指上周五跌166點，港股今早承接近低開300點。恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。
即市走勢︰
【09：40】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見2.26元。
【09：39】恒鼎 （01393） 股價復牌後逆市72%，破頂高見0.48元。恒鼎中期由虧損轉盈利至約2.8億元人民幣，而去年虧損擴大至2.7億元人民幣。集團指自4月1日停牌，已履行復牌指引。
【09：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%、小米 （01810） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【09：33】恒生指數開市後跌500點。地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾7%；新世界 （00017） 跌逾4%、長實 （01113） 跌逾5%。
【09：30】恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.41元；恒大物業 （06666） 跌5%，低見4.37元；恒大汽車 （00708） 跌4%，破底低見2.78元。
【09：30】大市開市後跌幅擴大至350點。
【09：23】恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。
【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題 被告知「遊戲規則已經改變」
【09：13】期指開報24661點，跌221點或0.9%。
【09：00】恒指黑期跌約106點，報24775點；道指期貨跌86點，報34498點。
【08：48】恒大財富啟動實物資產兌付工作
【08：22】方星海︰對企業監管 非要與美國金融市場脫鉤
【07：45】英國保誠2378新股今日起招股 一手入場費約8687元
【07：45】港股ADR指數跌77點。滙豐 （00005） ADR收報40.10元，較港股低0.4%；騰訊 （00700） ADR升1.3%，較港股低0.5%，阿里巴巴 （09988） 美股升逾2%，較港高0.2%。
【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。
【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品 摩通：應視內房反彈為減持機會
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責任編輯︰梁浩碩