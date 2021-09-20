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【港股市況】恒生指數跌800點　本港地產股重挫、友邦跌半成（不斷更新）

股市 10:25 2021/09/20

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港股市況不斷更新

道指上周五跌166點，港股今早承接近低開300點。恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。

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即市走勢︰

【10：24】內險股下跌，國壽 （02628） 跌逾4%，破底低見12.22元；平保 （02318） 跌近8%，破底低見49.9元；財險 （02328） 跌逾1%；太保 （02601） 跌逾6%。

【10：22】FI二南方恒指 （07500） 升逾6%，高見5.615元。

【10：13】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見2.16元。

【10：13】創勝集團擬16元上限定價　孖展超購62倍

【10：10】友邦 （01299） 跌5%，低見83.5元，個股拉低大市近100點，恒指跌幅擴大至800點，報24115點。

【10：09】百濟神州 （06160） 股價回吐逾11%，低見241元。

【10：07】恒鼎實業 （01393） 升幅擴大至一倍，破頂高見0.48元。

【10：03】平保 （02318） 跌幅擴大至逾7%，破底低見50.3元。

【10：01】小米 （01810） 跌半成，低見21.85元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【10：00】大市早段愈跌愈深，恒指跌700點，跌至24200點水平；科指跌2.8%，報6266點。

【09：49】金沙 （01928） 止跌回升，逆市反彈1%。

【09：44】友邦 （01299） 股價跌逾3%，低見84.3元。

【09：42】恒地 （00012） 跌11%；新地 （00016） 跌逾8%；新世界 （00017） 破底跌逾7%；長實 （00013） 、信置 （00083） 亦跌逾%。地產分類指數跌5.6%。

【09：41】港股跌幅進一步擴大至逾600點，跌穿24300點水平；科指跌2.5%，報6290點。

【09：40】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見2.26元。

【09：39】恒鼎 （01393） 股價復牌後逆市72%，破頂高見0.48元。恒鼎中期由虧損轉盈利至約2.8億元人民幣，而去年虧損擴大至2.7億元人民幣。集團指自4月1日停牌，已履行復牌指引。

【09：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%、小米 （01810） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：33】恒生指數開市後跌500點。地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾7%；新世界 （00017） 跌逾4%、長實 （01113） 跌逾5%。

【09：30】恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.41元；恒大物業 （06666） 跌5%，低見4.37元；恒大汽車 （00708） 跌4%，破底低見2.78元。

【09：30】大市開市後跌幅擴大至350點。

【09：23】恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。

【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　

【09：13】期指開報24661點，跌221點或0.9%。

【09：00】恒指黑期跌約106點，報24775點；道指期貨跌86點，報34498點。

【08：48】恒大財富啟動實物資產兌付工作

【08：22】方星海︰對企業監管　非要與美國金融市場脫鉤

【07：45】英國保誠2378新股今日起招股　一手入場費約8687元

【07：45】港股ADR指數跌77點。滙豐 （00005） ADR收報40.10元，較港股低0.4%；騰訊 （00700） ADR升1.3%，較港股低0.5%，阿里巴巴 （09988） 美股升逾2%，較港高0.2%。

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【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品　摩通：應視內房反彈為減持機會

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

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