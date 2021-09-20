【港股市況】恒生指數半日跌965點穿二萬四　恒地新世界挫逾一成、友邦跌近6%（不斷更新）

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【國泰293】國泰航空削年底客運運力指標約一半、每月現金消耗少於10億 貨運需求強
道指上周五跌166點，港股今早承接近低開300點。恒生指數開報24640點，跌280點，其後跌幅不斷擴大，大市曾跌逾1000點，跌穿24000點水平，低見23871點，恒生指數半日跌965點，報23955點，成交805億元。恒生科技指數跌3.8%，報6207點。本港地產股挫、恒地 （00012） 、新世界 （00017） 分別挫逾一成；友邦 （01299） 跌近6%；恒大 （03333） 跌近17%。
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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析 大摩：供應大增或令樓價跌兩成、恒地長實新世界風險較高
【名家看法】騰訊股王不再？ 高盛劉勁津：股王十年一變 很有機會是不同公司
即市走勢︰
【12：41】國泰航空削年底客運運力指標約一半、每月現金消耗少於10億 貨運需求強
【12：33】恒指黑期於港股中午休市時段跌約963點，報23918點。
【12：02】恒生指數半日跌965點，報23955點，跌穿24000點水平，成交805億元。恒生科技指數跌3.8%，報6207點。本港地產股挫、恒地 （00012） 、新世界 （00017） 分別挫逾一成；友邦 （01299） 跌近6%；恒大 （03333） 跌近17%。
【11：42】恒指中午收市前跌約1010點；報23909點；科指跌4.3%，報6173點。
【11：32】港交所 （00388） 跌近4%，低見471.2元。
【11：23】港股大跌1000點後跌勢略為喘定，恒指最新報23995點，跌925點；科指跌3.9%，報6203點。
【11：05】大市最新跌1000點，跌至23900點。
【10：58】恒生指數跌逾900點，跌穿24000點水平。
【10：46】部分內銀據正為恒大可能倒閉做準備 內銀內險齊挫、平保再跌近8%、恒大曾挫14%
【10：41】鄧氏家族落力減磅 東海、鴻星酒家或中秋後結業
【10：35】大市跌約870點，報24048點，下試24000點水平支持。
【10：24】內險股下跌，國壽 （02628） 跌逾4%，破底低見12.22元；平保 （02318） 跌近8%，破底低見49.9元；財險 （02328） 跌逾1%；太保 （02601） 跌逾6%。
【10：22】FI二南方恒指 （07500） 升逾6%，高見5.615元。
【10：13】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見2.16元。
【10：13】創勝集團擬16元上限定價 孖展超購62倍
【10：10】友邦 （01299） 跌5%，低見83.5元，個股拉低大市近100點，恒指跌幅擴大至800點，報24115點。
【10：09】百濟神州 （06160） 股價回吐逾11%，低見241元。
【10：07】恒鼎實業 （01393） 升幅擴大至一倍，破頂高見0.48元。
【10：03】平保 （02318） 跌幅擴大至逾7%，破底低見50.3元。
【10：01】小米 （01810） 跌半成，低見21.85元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【10：00】大市早段愈跌愈深，恒指跌700點，跌至24200點水平；科指跌2.8%，報6266點。
【09：49】金沙 （01928） 止跌回升，逆市反彈1%。
【09：44】友邦 （01299） 股價跌逾3%，低見84.3元。
【09：42】恒地 （00012） 跌11%；新地 （00016） 跌逾8%；新世界 （00017） 破底跌逾7%；長實 （00013） 、信置 （00083） 亦跌逾%。地產分類指數跌5.6%。
【09：41】港股跌幅進一步擴大至逾600點，跌穿24300點水平；科指跌2.5%，報6290點。
【09：40】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見2.26元。
【09：39】恒鼎 （01393） 股價復牌後逆市72%，破頂高見0.48元。恒鼎中期由虧損轉盈利至約2.8億元人民幣，而去年虧損擴大至2.7億元人民幣。集團指自4月1日停牌，已履行復牌指引。
【09：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%、小米 （01810） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。
【09：33】恒生指數開市後跌500點。地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾7%；新世界 （00017） 跌逾4%、長實 （01113） 跌逾5%。
【09：30】恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.41元；恒大物業 （06666） 跌5%，低見4.37元；恒大汽車 （00708） 跌4%，破底低見2.78元。
【09：30】大市開市後跌幅擴大至350點。
【09：23】恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。
【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題 被告知「遊戲規則已經改變」
【09：13】期指開報24661點，跌221點或0.9%。
【09：00】恒指黑期跌約106點，報24775點；道指期貨跌86點，報34498點。
【08：48】恒大財富啟動實物資產兌付工作
【08：22】方星海︰對企業監管 非要與美國金融市場脫鉤
【07：45】英國保誠2378新股今日起招股 一手入場費約8687元
【07：45】港股ADR指數跌77點。滙豐 （00005） ADR收報40.10元，較港股低0.4%；騰訊 （00700） ADR升1.3%，較港股低0.5%，阿里巴巴 （09988） 美股升逾2%，較港高0.2%。
【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。
【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品 摩通：應視內房反彈為減持機會
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩