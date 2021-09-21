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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）

股市 04:59 2021/09/21

分享：

夜期再瀉393點，收報23669點。據外國財經網站marketwatch首頁亦報道，恒大恐引爆環球潛在的金融危機，跌勢突然由亞洲市場擴散致歐美，道指一度急跌971點，收市縮至跌614點，納指亦一度跌3.4%，收市縮至跌2.2%。該報道指，恒大肯定不是美股下跌的唯一原因，但恒大是投資者避險情緒背後一大推動因素。

即睇港股ADR收市：

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據報道，恒大面臨8350萬美元的利息支付危機，投資者相關融資即速逃，令市場關注中港地產公司的流動性危機（編註：大型地產公司的現金水平仍高）。從更宏觀角度，是凸顯中國對大部份行業的大規模監管打擊，即對世界第二大經濟體的不安情緒。

同一時間，買入中資公司債券的海外金融公司急挫，倫敦的Ashmore Group急瀉5%，BlackRock跌2%，UBS跌7%。市場關注人民銀行周三晚會否技術性注入流動性以救市。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 38.33 -1.7%
美團ADR 227.55 -3.0%
騰訊ADR 441.39 -2.8%
阿里巴巴美股 147.46 -2.7%

恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 齊挫逾一成，拖累港股周一曾跌逾千點，收跌821點，險守兩萬四。北水周四（23日）才回歸，恒指全日仍錄1418億成交。

港股昨收市情況：

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析　大摩：供應大增或令樓價跌兩成、恒地長實新世界風險較高

【名家看法】騰訊股王不再？　高盛劉勁津：股王十年一變　很有機會是不同公司

【新股IPO】保誠2378招股認購前五大不可不知

即市走勢︰

【21：40】夜期跌63點，報23999點，低水100點。

【17：21】恒指夜期初段續跌49點或0.2%，報24015點，低水84點。

【17：12】富力賣物管籌百億、大股東增資80億 連出兩招救亡

【16：30】期指收報24064點，跌818點或3.3%，低水35點。

【16：11】恒生指數收報24099點，跌821點，成交1417.9億元。恒生科技指數跌2.8%，報6271點。本港地產股挫，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 齊挫逾一成；恒大 （03333） 再跌10%；友邦 （01299） 跌近半成；滙豐（　00005）跌3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌821點，報24099點。

【15：58】滙豐 （00005） 尾市跌逾3%，低見38.95元。

【15：39】新力 （02103） 中途停牌，停牌前報0.5元，跌87%，成交近2億元，午後曾瀉九成破底低見0.37元。

【15：04】港股尾市跌約870點，報24050點；科指跌2.9%，報6262點。

【14：40】新力 （02103） 跌幅擴大至84%，破底低見0.6元。

【內房股】新力控股午後插近9成、8次觸發冷靜期　江西發布整治規範樓市行動方案

【14：30】新力 （02103） 瀉逾75%，破底低見0.93元，成交3291萬元。

【14：30】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里巴巴董事會　蔡崇信最低票連任

【13：49】新地 （00016） 最新跌一成，意味恒地 （00012） 、新地及新世界 （00017） 分別跌逾一成。

【13：43】藍籌股中，暫時僅得海底撈 （06862） 及金沙 （01928） 錄得升幅，兩股分別逆市靠穩升約0.1%。

【13：38】恒指跌幅進一步收窄至800點，報24120點；科指跌2.9%，報6265點。

【13：33】中國乘聯會表示，內地新能源車8月零售25萬輛，按年增長1.7倍，惟缺芯問題逐漸嚴重，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌近6%；吉利 （00175） 跌6%；廣汽（022238）跌逾4%。

【13：28】澳門官員據報今日下午與博企會面　徵詢修訂賭場法意見

【13：22】招行 （03968） 午後跌一成，低見56.05元。

【13：16】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.7%，港股跌幅收窄至約870點。

【13：13】大市午後初段跌幅略收窄至903點，重上24000點，報24017點。

【13：11】恒地 （00012） 午後跌幅擴大至13%，低見29元；新地 （00016） 跌逾9%；新世界 （00017） 破底跌逾11%，長實 （01113） 跌逾8%，信置 （01113） 跌逾6%。

【13：00】港股午後初段跌約965點，報23955點；科指跌3.9%，報6197點。

【12：41】國泰航空削年底客運運力指標約一半、每月現金消耗少於10億　貨運需求強

【12：33】恒指黑期於港股中午休市時段跌約963點，報23918點。

【12：02】恒生指數半日跌965點，報23955點，跌穿24000點水平，成交805億元。恒生科技指數跌3.8%，報6207點。本港地產股挫、恒地 （00012） 、新世界 （00017） 分別挫逾一成；友邦 （01299） 跌近6%；恒大 （03333） 跌近17%。

【11：42】恒指中午收市前跌約1010點；報23909點；科指跌4.3%，報6173點。

【11：32】港交所 （00388） 跌近4%，低見471.2元。

【11：23】港股大跌1000點後跌勢略為喘定，恒指最新報23995點，跌925點；科指跌3.9%，報6203點。

【11：05】大市最新跌1000點，跌至23900點。

【10：58】恒生指數跌逾900點，跌穿24000點水平。

【10：46】部分內銀據正為恒大可能倒閉做準備　內銀內險齊挫、平保再跌近8%、恒大曾挫14%

【10：41】鄧氏家族落力減磅　東海、鴻星酒家或中秋後結業

【10：35】大市跌約870點，報24048點，下試24000點水平支持。

【10：24】內險股下跌，國壽 （02628） 跌逾4%，破底低見12.22元；平保 （02318） 跌近8%，破底低見49.9元；財險 （02328） 跌逾1%；太保 （02601） 跌逾6%。

【10：22】FI二南方恒指 （07500） 升逾6%，高見5.615元。

【10：13】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見2.16元。

【10：13】創勝集團擬16元上限定價　孖展超購62倍

【10：10】友邦 （01299） 跌5%，低見83.5元，個股拉低大市近100點，恒指跌幅擴大至800點，報24115點。

【10：09】百濟神州 （06160） 股價回吐逾11%，低見241元。

【10：07】恒鼎實業 （01393） 升幅擴大至一倍，破頂高見0.48元。

【10：03】平保 （02318） 跌幅擴大至逾7%，破底低見50.3元。

【10：01】小米 （01810） 跌半成，低見21.85元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【10：00】大市早段愈跌愈深，恒指跌700點，跌至24200點水平；科指跌2.8%，報6266點。

【09：49】金沙 （01928） 止跌回升，逆市反彈1%。

【09：44】友邦 （01299） 股價跌逾3%，低見84.3元。

【09：42】恒地 （00012） 跌11%；新地 （00016） 跌逾8%；新世界 （00017） 破底跌逾7%；長實 （00013） 、信置 （00083） 亦跌逾%。地產分類指數跌5.6%。

【09：41】港股跌幅進一步擴大至逾600點，跌穿24300點水平；科指跌2.5%，報6290點。

【09：40】恒大 （03333） 跌幅擴大至一成，破底低見2.26元。

【09：39】恒鼎 （01393） 股價復牌後逆市72%，破頂高見0.48元。恒鼎中期由虧損轉盈利至約2.8億元人民幣，而去年虧損擴大至2.7億元人民幣。集團指自4月1日停牌，已履行復牌指引。

【09：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%、小米 （01810） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：33】恒生指數開市後跌500點。地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌逾7%；新世界 （00017） 跌逾4%、長實 （01113） 跌逾5%。

【09：30】恒大 （03333） 跌逾4%，低見2.41元；恒大物業 （06666） 跌5%，低見4.37元；恒大汽車 （00708） 跌4%，破底低見2.78元。

【09：30】大市開市後跌幅擴大至350點。

【09：23】恒生指數開報24640點，跌280點。恒生科技指數跌1.1%，報6379點。本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾3%；平保 （02318） 續跌5%。

【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　

【09：13】期指開報24661點，跌221點或0.9%。

【09：00】恒指黑期跌約106點，報24775點；道指期貨跌86點，報34498點。

【08：48】恒大財富啟動實物資產兌付工作

【08：22】方星海︰對企業監管　非要與美國金融市場脫鉤

【07：45】英國保誠2378新股今日起招股　一手入場費約8687元

【07：45】港股ADR指數跌77點。滙豐 （00005） ADR收報40.10元，較港股低0.4%；騰訊 （00700） ADR升1.3%，較港股低0.5%，阿里巴巴 （09988） 美股升逾2%，較港高0.2%。

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【07：30】市場憂慮聯儲局本周議息會議宣布「收水」、Delta變種病毒及通脹威脅，加上消費者信心遜預期，道指上周五挫166點，報34584點 ； 標指跌0.9%，報4432點 ； 納指下滑0.9%，報15043點。

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【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品　摩通：應視內房反彈為減持機會

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 傳統經濟股 新經濟股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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