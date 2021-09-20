▲ 【恒大3333】恒大財富啟動實物資產兌付工作

中國恒大 （03333） 周末啟動以實物資產向投資者兌付到期財富產品的工作。恒大旗下恒大財富周六在微信公眾號公告稱，根據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動。公告指，為確保公平公正公開，投資者如有實物資產兌付需求，聯繫投資顧問或攜帶身份證、投資合同到各地接待地點諮詢辦理。

根據早前報道，恒大財富總經理杜亮指全國有逾7萬人購買了恒大的理財產品。另有報道指，目前到期理財產品達到400億元人民幣。

據此前報道，投資者可選擇三種兌付方式，而為引導投資者放棄現金兌付方案，恒大大幅提高物業出售折扣力度。住宅、公寓及寫字樓、商鋪及車位的折扣分別達28%、46%及52%。

彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案 二八折可買住宅單位，詳情請看【下一頁】

另外，近日網上流傳一份《關於召開全國恒大財富投資人大會通知》，恒大澄清經核實有關通知屬偽造，非恒大金融財富管理的官方發布，指一切信息以官方公告為准，集團將保留進一步追究製造傳播謠言法律責任的權利。

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責任編輯︰梁浩碩