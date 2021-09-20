  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 09:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】方星海︰對企業監管　非要與美國金融市場脫鉤

股市 08:20 2021/09/20

分享：

【中美角力】方星海︰對企業監管　非要與美國金融市場脫鉤

中國收緊多個行業監管引發市場震盪，觸發投資者憂慮。中美金融圓桌會議據報於9月16日（上周四）舉行，報道指，中國官員向美國金融界解釋，加強監管是降低社會焦慮情緒，並非扼殺科技公司或民營部門，又指不是要與美國金融市場脫鉤。

華爾街與中證監人行據報恢復對話　近3年來首次召開，詳情請看【下一頁】

中國證監會副主席方星海表示，近期行動旨在對旗下平台面向消費者的公司加強監管，並提高數據隱私及國家安全保障。他表示，對教育、遊戲等行業採取的措施，旨在緩解社會上存在的焦慮情緒。

方星海又表示，中國加強監管不應被解讀為與美國或國際金融市場脫鉤，重申中國仍然看重科技。

據報，貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）會上表示，中國需要確保政府長期政策的連貫性，透明度，以建立信任及信心。

會議據報進行了3小時。出席者還包括中國人民銀行行長易綱，以及高盛、Citadel及其他華爾街金融界高層。

報道指，中國加強監管已令中資股市值蒸發1.5萬億美元，當中騰訊 （00700） 上周跌出全球市值十大。

【互聯網監管】內地遊戲監管升級、騰訊市值跌出十大　世界十強近4年首次無內地企業

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 外交 中美關係 方星海 美國 中國

上一篇文章

【恒大3333】恒大財富啟動實物資產兌付工作

下一篇文章

【潛力股精選】上周七隻潛力股推介一次過睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　
【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題　被告知「遊戲規則已經改變」　
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【恒大3333】許家印的客房餐飲玩樂喜好曝光　網民嘆有如「帝王級待遇」
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【高息股攻略】坐擁消費券受惠者＋穩定增長　這隻零售股股息率高達8厘
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈
恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈