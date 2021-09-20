▲ 【中美角力】方星海︰對企業監管 非要與美國金融市場脫鉤

中國收緊多個行業監管引發市場震盪，觸發投資者憂慮。中美金融圓桌會議據報於9月16日（上周四）舉行，報道指，中國官員向美國金融界解釋，加強監管是降低社會焦慮情緒，並非扼殺科技公司或民營部門，又指不是要與美國金融市場脫鉤。

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中國證監會副主席方星海表示，近期行動旨在對旗下平台面向消費者的公司加強監管，並提高數據隱私及國家安全保障。他表示，對教育、遊戲等行業採取的措施，旨在緩解社會上存在的焦慮情緒。

方星海又表示，中國加強監管不應被解讀為與美國或國際金融市場脫鉤，重申中國仍然看重科技。

據報，貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）會上表示，中國需要確保政府長期政策的連貫性，透明度，以建立信任及信心。

會議據報進行了3小時。出席者還包括中國人民銀行行長易綱，以及高盛、Citadel及其他華爾街金融界高層。

報道指，中國加強監管已令中資股市值蒸發1.5萬億美元，當中騰訊 （00700） 上周跌出全球市值十大。

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責任編輯︰梁浩碩