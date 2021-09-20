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【ET財經早點1分鐘】儲局收水戲碼左右大市 保誠溢價發新股集資225億

股市 07:00 2021/09/20

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美國聯儲局於香港時間周四（23日本）凌晨公布議息結果，聚焦縮減買債規模。雖然市場預期收水步伐不會急速，但按照儲局年會表達意向後，預期儲局今次將進一步表達清楚的看法。

今早9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市前部署：【按此】

美股道指自9月至今的12個交易日，有9日是下跌，亦反映市場對儲局今次議息極度關注。

高盛：港股短綫未見方向

監管風暴困擾港股，高盛中國首席策略分析師劉勁津表示，今次監管範圍之廣前所未見，認為這會是新常態，預計陸續有更多政策細節出台。

港股短綫未見方向，後市宜留意疫情及內房重債會否影響實體經濟。

保誠溢價9%發新股 集資225億

英國保誠發新股集資，擬以每股不高於172元發行最多1.3億股，大手集資最多225億元，主要用作贖回現有高票息債務，以發售價上限172元計，較上周五收市價157.8元溢價約9%。

抖音限未滿14歲用戶 日用上限40分鐘

內地影片分享平台抖音宣布，為進一步加大青少年保護力度，14歲以下實名用戶，已全部進入青少年模式，每天只能使用40分鐘，而且每晚10時至翌日清晨6時無法使用。

抖音表示，會更努力提供優質內容，讓青少年在抖音學知識、看世界。

*重溫其他焦點個股*

恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈【按此

譚仔國際擬中秋後招股集資約10億  值得認購嗎 【按此

銀娛  （00027）  急跌走唔切打工仔急問點算好？【按此

重溫上日《ET開市直擊》港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此

欄名 : ET財經早點1分鐘

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抖音 疫情 港股 經濟 議息 道瓊斯工業平均指數 美國聯儲局 美股

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