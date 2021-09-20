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【ET開市直擊】港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）

股市 08:55 2021/09/20

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港股上周弱勢，恒生指數全星期計未能重返二萬五千點關，累跌1285點或4.9%。港股欠缺北水啟示，焦點落在周二起（21至22日）舉行的聯儲局議息會議，會否宣布啟動縮減買債，或對收水計劃有新的論述。利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，港股開市前做好部署

Time code

00：00 - 港股今早焦點速覽　恒指未反彈反急跌逾800點
00：48 - 外圍市況速報　蘋果跌、Tesla造好
02：32 - 聯儲局減買債「收水」預測　料明年才開始
06：10 - 美股走勢點睇　新舊經濟比重要調整？
08：42 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）遭Cathie Wood減持有何啟示？
12：43 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）買賣操作策略
13：50 - 投資市場新概念：認識元宇宙（Metaverse）前景
20：48 - 元宇宙（Metaverse）概念股　Roblox（RBLX.US）真受惠？
22：12 - 港股早段市況速報
23：40 - 港股走勢如何分析　留意科指能否守6100點
26：26 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：56 - 美股分析：微軟（MSFT）投資價值分析
31：35 - 港股跌勢加劇　地產股重災
33：45 - 美股分析：蘋果（APPL）是否吸納時機
35：43 - 美股底前有機會爆煲嗎？
39：02 - 美股ETF穩妥之選有何推介
41：51 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景點睇
44：49 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景點睇
46：20 - 股票分析：平保 （02318） 會否受累恒大？
48：40 - 股票分析：XI二南方恒科 （07552） 反向ETF逆市大漲　現價入值博嗎？
50：29 - 保誠 （02378） 溢價發新股集資怎解讀
52：32 - 股票分析：蒙牛 （02319） 股價前景怎分析
54：19 - 油價走勢如何？中石油 （00857） 現價可買？
55：36 -  股票分析：郵儲銀行 （01658） 短綫走勢怎樣
58：09 - 持有本地地產股　現在策略怎辦？
01：00：42 - 港股開市後市況速報　恒指跌勢未止
01：00：17 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3063278/

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重溫上日《ET開市直擊》港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】

欄名 : ET開市直擊

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