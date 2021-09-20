【ET開市直擊】港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）

港股上周弱勢，恒生指數全星期計未能重返二萬五千點關，累跌1285點或4.9%。港股欠缺北水啟示，焦點落在周二起（21至22日）舉行的聯儲局議息會議，會否宣布啟動縮減買債，或對收水計劃有新的論述。利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，港股開市前做好部署

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00：00 - 港股今早焦點速覽 恒指未反彈反急跌逾800點

00：48 - 外圍市況速報 蘋果跌、Tesla造好

02：32 - 聯儲局減買債「收水」預測 料明年才開始

06：10 - 美股走勢點睇 新舊經濟比重要調整？

08：42 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）遭Cathie Wood減持有何啟示？

12：43 - 美股分析：Tesla（TSLA.US）買賣操作策略

13：50 - 投資市場新概念：認識元宇宙（Metaverse）前景

20：48 - 元宇宙（Metaverse）概念股 Roblox（RBLX.US）真受惠？

22：12 - 港股早段市況速報

23：40 - 港股走勢如何分析 留意科指能否守6100點

26：26 - ET個股推介：比亞迪 （01211）

27：56 - 美股分析：微軟（MSFT）投資價值分析

31：35 - 港股跌勢加劇 地產股重災

33：45 - 美股分析：蘋果（APPL）是否吸納時機

35：43 - 美股底前有機會爆煲嗎？

39：02 - 美股ETF穩妥之選有何推介

41：51 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景點睇

44：49 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景點睇

46：20 - 股票分析：平保 （02318） 會否受累恒大？

48：40 - 股票分析：XI二南方恒科 （07552） 反向ETF逆市大漲 現價入值博嗎？

50：29 - 保誠 （02378） 溢價發新股集資怎解讀

52：32 - 股票分析：蒙牛 （02319） 股價前景怎分析

54：19 - 油價走勢如何？中石油 （00857） 現價可買？

55：36 - 股票分析：郵儲銀行 （01658） 短綫走勢怎樣

58：09 - 持有本地地產股 現在策略怎辦？

01：00：42 - 港股開市後市況速報 恒指跌勢未止

01：00：17 - 財經日誌提提你

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